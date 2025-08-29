Addio a Giovanni Zaganelli: Città di Castello piange un pilastro del diritto.

La comunità legale e cittadina di Città di Castello piange la scomparsa di Giovanni Gianni Zaganelli, figura eminente nel panorama giuridico italiano, spentosi all’età di 89 anni.

La notizia, comunicata dal Comune, ha suscitato profondo cordoglio, con espressioni di vicinanza alla famiglia provenienti dal sindaco Luca Secondi, dalla giunta comunale e dal presidente del Consiglio comunale, Luciano Bacchetta.

Zaganelli, avvocato di comprovata esperienza e autorevolezza, ha lasciato un’impronta significativa nel diritto penale italiano.

La sua carriera professionale è stata costellata da casi di notevole complessità e rilevanza sociale, contribuendo attivamente al dibattito giuridico e alla tutela dei diritti.

Tra le vicende processuali che lo hanno visto protagonista, spicca il delicato caso di Tiziana Deserto, accusata di concorso nell’omicidio e nella violenza sessuale della figlia Maria Geusa.

Zaganelli, affiancato dal figlio Eugenio, ha svolto un ruolo cruciale nella difesa dell’imputata, affrontando un processo mediatico di grande intensità emotiva e giuridica.

La vicenda, che ha scosso profondamente la comunità di Città di Castello e suscitato un acceso dibattito pubblico, ha messo in luce la complessità delle dinamiche familiari e le sfide etiche e legali inerenti alla tutela dei minori.

L’avvocato Zaganelli non era solo un difensore, ma un professionista attento alla giustizia sostanziale, impegnato nella ricerca della verità e nella garanzia di un equo processo.

La sua competenza e la sua passione per il diritto lo hanno reso un punto di riferimento per molti, e il suo contributo alla professione legale sarà a lungo ricordato.

I funerali si terranno sabato 30 agosto alle ore 14:30 presso la cattedrale tofernate, un momento di commosso tributo a una vita dedicata alla legge e alla difesa dei diritti.

Il suo esempio continuerà a ispirare le nuove generazioni di avvocati e a ricordare l’importanza del ruolo del legale nella società.