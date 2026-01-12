Amatrice-Visso-Norcia: sismicità stabile nel 2025, allerta ancora alta.

Il 2025 si è concluso con un profilo di attività sismica sorprendentemente stabile nell’area epicentrale della sequenza complessa Amatrice-Visso-Norcia, una regione che ha subito eventi devastanti a partire dall’agosto del 2016.

Nonostante la persistenza di un livello di sismicità considerevole, il numero complessivo di scosse registrate non ha subito variazioni significative rispetto agli anni precedenti, caratterizzato prevalentemente da eventi di bassa magnitudo, inferiori a 2.0, con una scarsissima presenza di terremoti di intensità superiore a 3.

Questo quadro dettagliato emerge dall’analisi del “Speciale 2025” dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), un rapporto che fornisce una valutazione approfondita e scientifica dell’attività tettonica nel nostro paese.

La sequenza sismica, iniziata con i tragici eventi del 2016 e protrattasi negli anni successivi, continua a rappresentare un fattore chiave nella distribuzione della sismicità italiana.

L’INGV stima che i suoi numerosi eventi – che ammontano a oltre cinquemila – contribuiscano in modo preponderante al totale dei terremoti registrati dalla Rete Sismica Nazionale nel corso del 2025.

Più precisamente, questi eventi costituiscono una porzione significativa, superando il 30%, di tutta l’attività sismica rilevata, evidenziando come l’area centralitale rimanga particolarmente vulnerabile e dinamica dal punto di vista tettonico.

Questo persistente livello di sismicità solleva interrogativi cruciali sulla natura stessa della sequenza e sui processi geologici sottostanti.

L’area di Amatrice, Visso e Norcia si trova in una zona di intersezione tra diverse faglie attive, un contesto geologico complesso che favorisce l’accumulo di stress e il successivo rilascio di energia sotto forma di terremoti.

L’analisi delle caratteristiche dei terremoti, come la profondità degli ipocentri, i meccanismi di rottura e la distribuzione spaziale, permette agli scienziati di ricostruire la geometria delle faglie e di comprendere meglio come l’energia si propaga nel sottosuolo.

Inoltre, lo studio continuo di questa sequenza sismica è fondamentale per migliorare la valutazione del rischio sismico in Italia e per sviluppare strategie di mitigazione più efficaci.

La comprensione dei processi che governano la sequenza, la modellizzazione della sua evoluzione e l’implementazione di sistemi di allerta precoce possono contribuire a ridurre la vulnerabilità delle comunità esposte e a proteggere il patrimonio culturale e infrastrutturale.

Il monitoraggio costante, unitamente a una ricerca geofisica avanzata, rimane imperativo per affrontare le sfide poste da questa area sismicamente attiva e garantire la sicurezza del territorio.