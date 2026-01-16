Appennino: resilienza, ricostruzione e un modello per l’Italia

Appennino Italiano: resilienza, ricostruzione e innovazione: un modello integrato di gestione del rischio sismico e sviluppo sostenibile per l’ItaliaIl rapporto annuale dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) delinea un quadro di intensa attività sismica che investe il territorio italiano, con una media di un terremoto ogni 23 minuti e circa 43 eventi al giorno, culminando in un totale di 15.759 sismi registrati nel corso del 2023.

Questo dato impellente conferma la fragilità sismica del Paese e focalizza l’attenzione sull’Appennino centrale, area geografica particolarmente vulnerabile e bisognosa di interventi mirati.

La sequenza sismica del 2016-2017 ha lasciato un’eredità di profonde trasformazioni.

Nell’area interessata, che comprende regioni cruciali per l’economia e la cultura italiana, si sono verificati circa 5.000 terremoti, rappresentando oltre il 30% del totale complessivo.

Questi eventi, sebbene di magnitudo generalmente contenuta, hanno evidenziato la necessità di una gestione integrata del rischio sismico, basata sulla cultura della prevenzione e sulla resilienza delle comunità.

Il Governo Meloni, con il Ministro Musumeci, ha riconosciuto l’importanza strategica dell’Appennino centrale, concentrando risorse e competenze per promuovere la ricostruzione e lo sviluppo sostenibile.

Questo impegno si traduce in un modello di governance innovativo, incarnato dalla figura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, che ha guidato il processo di ripresa e trasformazione del territorio.

L’esperienza maturata nel cratere sismico del 2016, sotto la guida di Castelli, ha definito un approccio olistico alla gestione del rischio, che integra la sicurezza, la sostenibilità ambientale e l’innovazione sociale.

Questo modello, un vero e proprio “laboratorio a cielo aperto”, si focalizza sulla riparazione del tessuto economico e sociale, promuovendo la creazione di opportunità di lavoro e la rivitalizzazione delle comunità locali.

La riduzione della vulnerabilità sismica non può essere perseguita isolatamente, ma deve essere collegata alla gestione del rischio idrogeologico e al contrasto dello spopolamento.

L’Appennino centrale, grazie all’esperienza accumulata, si propone come punto di riferimento per l’intero Paese, offrendo soluzioni innovative per affrontare le sfide poste dagli eventi sismici, come quelli che hanno colpito Pesaro, Ancona, Umbria e Romagna.

La governance multilivello, che coinvolge le Regioni e i Comuni, ha dimostrato di essere uno strumento efficace per coordinare gli interventi e garantire risposte rapide e mirate.

L’Appennino centrale, un tempo area segnata dalla catastrofe, si sta trasformando in un modello di resilienza e sviluppo sostenibile, un esempio di come la scienza, l’innovazione e la collaborazione possano costruire un futuro più sicuro e prospero per l’Italia.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la fragilità in forza, la vulnerabilità in opportunità, e l’Appennino in un faro di speranza per l’intero Paese.