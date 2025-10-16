Assediato dall’ex: misura cautelare e braccialetto per stalking ad Assisi

Un recente intervento delle forze dell’ordine ad Assisi ha portato all’applicazione di una misura cautelare complessa a carico di un cittadino marocchino di 37 anni, segnando un punto cruciale in un’indagine che svela dinamiche di controllo e violenza psicologica all’interno di una relazione sentimentale interrotta.

L’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Perugia, eseguita dalla polizia di Stato, impone il divieto di avvicinamento e di comunicazione con l’ex compagna, un provvedimento reso necessario dalla gravità dei comportamenti messi in atto dal trentasettenne.

L’indagine, avviata a seguito di segnalazioni e denuncia-querela, ha portato alla luce una spirale di controllo ossessivo e persecutoria che si è manifestata in diverse fasi della relazione, culminando in azioni che hanno profondamente turbato la vittima.

Il controllo non si è limitato a episodi occasionali, ma ha permeato la relazione fin dalle sue prime fasi, estendendosi al monitoraggio costante delle comunicazioni della donna, inclusi messaggi e chiamate, attraverso l’accesso non autorizzato al suo telefono.

In alcuni casi, il controllo si è tradotto in reclusioni arbitrarie, con la donna costretta a rimanere in casa mentre l’uomo era fuori.

La decisione di interrompere la relazione, presa dalla donna a settembre dell’anno scorso, non ha determinato una cessazione dei comportamenti persecutori, bensì ha innescato una escalation. Il trentasettenne ha intensificato la sua ossessione, instaurando un regime di pedinamento che si estendeva sia al luogo di lavoro che all’abitazione della donna, analizzando minuziosamente i suoi spostamenti e sollecitandola insistentemente a riprendere la relazione.

Questo costante stato di sorveglianza ha generato nella vittima un profondo turbamento emotivo, un senso di ansia e paura che l’hanno costretta a modificare le proprie abitudini quotidiane e a chiedere protezione alle autorità.

L’adozione della misura cautelare, supportata da un solido apparato di evidenze raccolte durante le indagini, risponde alla necessità di tutelare la sicurezza e l’incolumità della donna, prevenendo ulteriori episodi di violenza psicologica e fisica.

Il GIP, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e le imprescindibili esigenze cautelari, ha disposto il divieto di avvicinamento, estendendolo anche a comunicazioni indirette, per interposta persona, riconoscendo la complessità del quadro e la necessità di un intervento preventivo.

A rafforzare il dispositivo cautelare, è stato applicato il braccialetto elettronico all’indagato, uno strumento tecnologicamente avanzato che consente di monitorare la sua posizione e garantire il rispetto della distanza stabilita, fornendo ulteriore garanzia di sicurezza alla vittima e facilitando l’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine.

Questo caso, purtroppo emblematico, solleva interrogativi sulla diffusione di dinamiche di controllo e violenza all’interno delle relazioni sentimentali, sottolineando l’importanza di una maggiore sensibilizzazione e di interventi tempestivi per proteggere le vittime e contrastare questo fenomeno sociale.