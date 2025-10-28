Assisi 2026: Un Pellegrinaggio per la Pace tra Religioni e Culture

Assisi, culla di San Francesco e simbolo universale di dialogo interculturale, sarà il palcoscenico della XL edizione dell’incontro internazionale delle religioni e delle culture per la pace, un evento promosso dalla Comunità di Sant’Egidio.

La notizia, ufficializzata dal presidente Marco Impagliazzo al termine della cerimonia conclusiva di quest’anno, svoltasi al Colosseo in presenza di Papa Leone XIV, proietta la città umbra al centro di un’attenzione globale, riaffermandone il ruolo di capitale della concordia.

Questa edizione speciale, che si terrà nel 2026, rappresenta un’occasione significativa per commemorare e rilanciare lo spirito della storica preghiera interreligiosa convocata da Papa Giovanni Paolo II il 27 ottobre 1986.

Quel gesto pionieristico, in un mondo lacerato da conflitti e tensioni ideologiche, dimostrò la potenza di un incontro sincero tra fedi diverse, un atto di speranza e di fiducia nel futuro dell’umanità.

L’eredità di Giovanni Paolo II, un pontefice che ha saputo interpretare le ansie e le aspirazioni del suo tempo, continua ad ispirare la Comunità di Sant’Egidio, che da decenni si impegna nella promozione del dialogo, della pace e della giustizia sociale.

L’incontro di Assisi, infatti, non è solo un momento di preghiera condivisa, ma un vero e proprio laboratorio di relazioni, un luogo dove leader religiosi, rappresentanti di culture diverse, esponenti della società civile e giovani provenienti da ogni angolo del mondo possono incontrarsi, confrontarsi e costruire ponti di comprensione reciproca.

La scelta di Assisi, un luogo intriso di storia e di spiritualità, sottolinea l’importanza di riscoprire i valori fondamentali dell’umanità: la compassione, la solidarietà, il rispetto per la dignità di ogni persona, indipendentemente dalla sua origine, religione o cultura.

L’evento del 2026 si preannuncia quindi come un’occasione imperdibile per riflettere sulle sfide del nostro tempo – povertà, disuguaglianze, migrazioni, cambiamenti climatici – e per elaborare nuove strategie di risposta basate sul dialogo, la cooperazione e la condivisione delle risorse.

Si auspica che l’edizione del quarantesimo anniversario possa essere un segnale forte di speranza per un mondo afflitto da guerre e intolleranze, un invito a riscoprire il senso profondo della fraternità umana e a lavorare insieme per costruire un futuro di pace, giustizia e prosperità per tutti.

Il peso simbolico dell’evento, la presenza di personalità di spicco e la risonanza mediatica globale contribuiranno a diffondere un messaggio di speranza e di riconciliazione, riaffermando il ruolo cruciale delle religioni e delle culture come motore di cambiamento positivo nel mondo.