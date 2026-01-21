Assisi, Giorno della Memoria: Riflessioni Umane e Impegno per il Futuro

Il Giorno della Memoria a Assisi, quest’anno, si configura come un’occasione non solo di commemorazione, ma di profonda riflessione sul ruolo dell’umanità di fronte all’orrore e sulla perpetuazione dei valori di resilienza e solidarietà.

Marina Rosati, anima e motore del Museo della Memoria “Assisi 1943-1944”, insieme all’amministrazione comunale, all’Anei e alla diocesi, propone un articolato programma di eventi che trascende la semplice esposizione del ricordo, mirando a un coinvolgimento attivo della comunità, in particolare dei giovani.

L’emergenza contemporanea, segnata da conflitti e disumanità, rende urgente riscoprire le storie di coraggio e fraternità che irradiano un messaggio di speranza e offrono modelli di comportamento virtuoso.

La memoria non è solo un peso del passato, ma una bussola per il futuro, un invito a coltivare l’empatia e a contrastare ogni forma di intolleranza.

Il percorso commemorativo prende avvio domenica 25 gennaio con un itinerario suggestivo attraverso i luoghi simbolo della memoria assisana.

L’itinerario, che si snoda dal Cimitero comunale, dove riposano cittadini ebrei e i Giusti tra le Nazioni, fino alla Basilica di San Francesco e all’Hotel Windsor Savoia, un tempo dimora del colonnello Valentin Müller, offre un’immersione emotiva nel tessuto storico della città.

La presenza di figure come Marina Rosati, lo storico francescano fra Felice Autieri, Francesca Cerri e Fabrizio Leggio, arricchisce l’esperienza con contributi specialistici e prospettive diverse.

Il 27 gennaio, nel cuore del Giorno della Memoria, la cerimonia “DonneeMemoria” si focalizza sulle figure di Lina Berellini e Lucia Brozzetti, due donne che incarnano la forza e la resilienza di un popolo.

Le testimonianze dirette dei loro nipoti, Margherita Brozzetti e Lina Apostolico, offriranno un ritratto intimo e commovente di due vite segnate dalla storia, ma illuminate dalla dignità e dall’amore.

L’inaugurazione dello spazio espositivo all’interno del Museo, alla presenza delle autorità civili e religiose, sancisce l’impegno della comunità assisana nella salvaguardia e nella trasmissione della memoria.

Un ulteriore tassello del programma è la presentazione della mostra “La vicenda degli internati militari italiani, 1943-1945”, curata dall’Anei, che attraverso riproduzioni di opere e fotografie degli IMI, documenta un capitolo spesso marginalizzato della storia italiana.

L’esposizione, aperta al pubblico fino al febbraio 2026, vuole offrire una riflessione approfondita sulle sofferenze e le ingiustizie subite da coloro che furono privati della libertà e sottoposti a condizioni disumane.

Questo ricco programma di eventi, concepito come un percorso di scoperta e di consapevolezza, si propone di stimolare un dialogo intergenerazionale, di promuovere l’educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile e di rafforzare il senso di appartenenza a una comunità che non dimentica e che si impegna a costruire un futuro di pace e di giustizia.

La memoria, infatti, non è solo un dovere verso il passato, ma un investimento per il futuro.