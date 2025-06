Avanti Tutta Days: Perugia tra sport, benessere e inclusione.

Il 21 e il 22 giugno, Perugia si veste di energia positiva e valori condivisi con “Avanti Tutta Days”, un evento annuale che si configura come un vero e proprio crocevia di sport, benessere e impegno sociale. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Avanti Tutta, si rinnova come appuntamento imperdibile per la comunità, un’occasione per riflettere e agire concretamente a favore della salute e dell’inclusione.L’eco del pensiero di Leonardo Cenci, fondatore della Fondazione e ispiratore di questo progetto, risuona ancora forte, guidando le scelte e l’impegno che animano l’evento. “Avanti Tutta Days” non è solo una festa, ma un tributo alla sua visione: quella di unire le forze, superare le difficoltà e guardare al futuro con ottimismo e determinazione.Il sostegno di Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, rappresenta un pilastro fondamentale per la realizzazione dell’evento. Questo programma, focalizzato su sostenibilità ambientale, inclusione sociale e opportunità di lavoro per fasce vulnerabili, incarna perfettamente lo spirito di “Avanti Tutta Days”. La collaborazione con Cesvi, un’organizzazione non governativa con una lunga storia di interventi umanitari, arricchisce ulteriormente il progetto, portando competenze e risorse preziose.L’area verde di Pian di Massiano, arricchita dal percorso verde Leonardo Cenci, si trasforma per due giorni in un vibrante villaggio dedicato alla salute e al benessere. Un luogo di incontro e di scambio, dove professionisti del mondo sportivo, medico e sociale offrono attività e informazioni utili per promuovere uno stile di vita sano e consapevole.”Avanti Tutta Days” non trascura, inoltre, la crescente consapevolezza della prevenzione delle malattie oncologiche, dedicando spazio a iniziative informative e di sensibilizzazione. L’impegno verso questa sfida cruciale si riflette nella programmazione dell’evento, che mira a fornire strumenti e risorse per una diagnosi precoce e una migliore gestione della malattia.La selezione del progetto da parte di Intesa Sanpaolo, sotto la guida di Stefano Barrese nella Divisione banca dei territori, testimonia l’importanza attribuita all’iniziativa come motore di sviluppo sociale ed economico del territorio, un investimento nella comunità che genera benefici tangibili e duraturi. “Avanti Tutta Days” si conferma così un esempio virtuoso di partnership pubblico-privato, capace di coniugare obiettivi di crescita economica con valori di solidarietà e responsabilità sociale.