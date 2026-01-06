Befana d’oro a Perugia: Sorrisi e speranza per i piccoli pazienti

Un’alba di speranza e sorrisi ha illuminato il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia, grazie all’iniziativa straordinaria del Comitato per la Vita Daniele Chianelli.

La Befana, scortata da un cordone di agenti della Polizia di Stato, ha portato con sé non solo doni, ma un’ondata di calore umano e allegria che ha riempito il cuore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

L’evento, che si è configurato come un vero e proprio abbraccio collettivo, ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco: il Presidente del Comitato Franco Chianelli, il Questore Dario Sallustio, il Prefetto Francesco Zito, il Vice Sindaco Marco Pierini e il Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti.

A loro si sono uniti militari dell’Esercito, Carabinieri e Guardia di Finanza, testimoniando un impegno condiviso a rendere speciale questa giornata.

Un ringraziamento particolare va al Quasar Village, che con il suo contributo ha arricchito ulteriormente la festa portando giocattoli e una Befana vivace e accogliente.

La mattinata si è aperta con un concerto suggestivo della Fanfara della Polizia di Stato, guidata dal Maestro Massimiliano Profili, che ha eseguito brani iconici del periodo natalizio, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Il culmine dell’esibizione ha visto un evento inaspettato e divertente: un matrimonio simbolico tra la Befana e il Grinch, un momento di puro intrattenimento che ha scatenato le risate dei bambini, alleviando per un istante le preoccupazioni e la fatica.

La tradizionale consegna delle calze, generosamente donate dal Circolo dipendenti della Perugina, ha preceduto un’esperienza emozionante: l’immersione nella “Grotta dei Desideri”, un tunnel incantato dove ogni bambino ha potuto scegliere il proprio regalo tra una vasta selezione.

Un plauso speciale va all’Esercito Italiano, che ha contribuito con doni e gadget, ampliando la gioia e la meraviglia.

“A nome mio e di tutto il Comitato, desidero esprimere la più profonda gratitudine al Questore Sallustio, alla Fanfara della Polizia di Stato e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata indimenticabile,” ha dichiarato Franco Chianelli, a nome del Comitato.

“Un sentito ringraziamento va anche al Quasar per il suo costante supporto e a tutti i benefattori che con la loro generosità infondono speranza e felicità ai nostri bambini: il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Esercito italiano, gli amici tifosi del Perugia ‘Quelli del Santa Giuliana’, il Basket Perugia, il nostro instancabile volontario Galizi, che con le sue storie incanta i più piccoli e tutti coloro che, giorno dopo giorno, contribuiscono a donare un po’ di normalità e gioia a questi piccoli guerrieri.

” L’evento non è stato semplicemente una festa, ma un potente simbolo di solidarietà, speranza e resilienza, un promemoria tangibile del potere dell’umanità nel portare luce anche nei momenti più bui.