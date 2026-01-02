Befana e festa solidale: gioia per i bambini del Daniele Chianelli

Una mattinata di festa e solidarietà si prepara a illuminare il Residence Daniele Chianelli il 6 gennaio, offrendo un’esperienza indimenticabile ai bambini del Comitato per la Vita Daniele Chianelli.

L’evento, giunto alla sua seconda edizione, si configura come un momento di gioia condivisa, rafforzato da una rete di collaborazioni istituzionali e private che testimonia un profondo impegno verso la comunità.

L’atmosfera si animerà a partire dalle ore 10:30 con una visita speciale della Befana al reparto di Oncoematologia Pediatrica, un luogo di cura e speranza diretto dal Dottor Francesco Arcioni.

Questa tappa significativa rappresenta un gesto di conforto e allegria per i piccoli pazienti e le loro famiglie, portando un raggio di luce in un contesto delicato.

Le calze, donate con generosità dal Circolo dei Dipendenti della Perugina, saranno un simbolo tangibile di affetto e sostegno.

Successivamente, la Befana si trasferirà al Residence Daniele Chianelli, dove, a partire dalle 11:00, la Fanfara della Polizia di Stato offrirà un concerto vivace e coinvolgente.

La musica, con i suoi ritmi allegri e le melodie familiari, creerà un’atmosfera festosa e accoglierà i bambini in attesa dell’arrivo della magica figura.

Al termine dell’esibizione musicale, la Befana prenderà il centro della scena, distribuendo calze piene di sorprese e proponendo l’amatissima “Grotta dei Desideri”.

Quest’angolo magico offrirà ai bambini la possibilità di scegliere un regalo tra una vasta selezione di giochi, incentivando la loro immaginazione e la gioia della scelta.

L’entusiasmo di quest’anno è ulteriormente amplificato grazie a un prezioso contributo da parte dell’Esercito Italiano, che ha promesso una fornitura eccezionale di giocattoli e gadget per i bambini.

Questo gesto sottolinea un legame virtuoso tra istituzioni e associazioni, finalizzato a sostenere iniziative di beneficenza e a promuovere il benessere dei più piccoli.

Il Quasar Village di Corciano, come nella passata edizione, si conferma partner importante, offrendo una golosa selezione di dolciumi per rendere la festa ancora più dolce.

L’evento si propone di creare un ricordo positivo e duraturo per ogni bambino presente, trasmettendo valori di condivisione, solidarietà e gioia.