Befana in Umbria: Annullate le discese dei Vigili del Fuoco per maltempo.

Con profondo rammarico, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, in risposta all’emergenza meteorologica in corso e alle proiezioni sinottiche che indicano un peggioramento significativo delle condizioni atmosferiche, comunica l’annullamento preventivo delle tradizionali discese in corda doppia della Befana previste per il 6 gennaio 2026.

Questa decisione, assunta in via cautelativa e con la massima priorità alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e degli operatori, impone la sospensione di uno spettacolo che, da anni, rappresenta un evento distintivo del calendario festivo umbro.

L’impossibilità di procedere con le manovre alpinistiche, che avrebbero visto i vigili del fuoco calare la Befana dall’alto in diverse località, riguarda i punti strategici di Perugia (piazza IV Novembre), Gubbio (piazza Grande), Spoleto (piazza Garibaldi), Città di Castello (piazza Gabriotti), Gualdo Tadino (piazza Martiri della Libertà), Todi (piazza del Popolo) e Foligno (piazza della Repubblica).

La complessità delle operazioni, che richiedono una perfetta sincronia tra le squadre e una stabilità ambientale garantita, è compromessa dalle previsioni di fenomeni avversi, tra cui precipitazioni intense, venti forti e potenziali riduzioni della visibilità.

La sicurezza, in questo contesto, non può essere compromessa.

Al fine di preservare, per quanto possibile, la magia del momento per i bambini, i Comuni coinvolti stanno valutando alternative per la consegna delle calze, prendendo in considerazione modalità più sicure e adatte alle mutate condizioni meteorologiche.

Queste soluzioni, che potrebbero includere iniziative ridotte in termini di dimensioni o riorganizzate per garantire la sicurezza dei partecipanti, saranno comunicate ufficialmente in giornata, previa ulteriore analisi dei bollettini meteorologici.

Il Comando Vigili del Fuoco esprime la propria gratitudine alla cittadinanza per la comprensione e la collaborazione dimostrata.

La tutela della vita umana e la prevenzione del rischio rappresentano i valori fondanti di ogni intervento, e la decisione di annullare lo spettacolo è una diretta conseguenza di questo impegno imprescindibile.

Si ribadisce che l’adattamento alle emergenti sfide ambientali e la gestione responsabile della sicurezza rimangono priorità assolute.