Billy, il maiale gigante: un salvataggio che fa sorridere.

La storia di Billy, un imponente maiale di due anni e trecento chili, è un’inattesa fusione di destino e compassione, un racconto che si dipana ai margini di Foligno. Il suo viaggio, iniziato in modo drammatico – un’improvvisa e fortuita discesa da un camion diretto al macello – lo ha portato a trovare rifugio e un’inaspettata famiglia presso Doriana Giustozzi, imprenditrice settantacinquenne che gestisce tre lavanderie industriali e una fattoria didattica.Il diciottesimo agosto 2023, lungo la statale Flaminia, un evento quasi surreale ha interrotto la frenesia del traffico. L’animale, con un’audacia inaudita, si è liberato dal trasporto, creando una scena di potenziale pericolo. L’intervento rapido e premuroso di un’automobilista di passaggio è stato cruciale: non solo ha messo in sicurezza il maiale, ma ha coordinato l’intervento delle autorità competenti – vigili urbani, vigili del fuoco e veterinario dell’ASL – testimoniando un senso civico e una profonda sensibilità verso la vita animale. Il gesto di acquistare Billy dalla macelleria destinatarià, per poi donarlo alla Fattoria Didattica Doriana, trascende la semplice assistenza, configurandosi come un atto di vera e propria adozione.La Fattoria Didattica Doriana, un’oasi di biodiversità e inclusione, accoglie con amore e cura una variegata comunità animale: due cavalli, tre pony, cinque asini, tre cani, dieci gatti, un agnellino di nome Serafino, salvato dalle rive del fiume Marroggia, Candy Candy, una capretta abbandonata, una mucca, un tacchino, un pavone e un innumerevole numero di conigli e galline. Billy si è integrato perfettamente in questo ecosistema, diventando la mascotte e simbolo di speranza e di un diverso approccio al rapporto tra uomo e animale.I primi diciotto mesi della sua nuova vita sono trascorsi in un’insolita intimità con la famiglia Giustozzi, tra le morbide pieghe di un divano in salotto e sotto le coperte di una stanza da letto, un contrasto quasi comico con la sua mole imponente. A partire dall’inizio del 2025, Billy ha trovato la sua dimora definitiva in una casetta appositamente costruita, un segnale di crescita e di una progressiva autonomia, pur mantenendo un legame affettuoso e costante con i suoi salvatori. La sua storia è un potente monito sull’importanza della compassione, della responsabilità verso gli animali e sulla possibilità di riscattare vite, trasformando un evento traumatico in un’opportunità di crescita e di gioia condivisa.