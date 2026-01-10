Calendario Sportello a 4 Zampe: Un Anno di Speranza per gli Animali

Un Anno di Speranza: Il Calendario dello Sportello a 4 Zampe Illumina il Percorso verso l’Adozione ConsapevoleL’impegno della Provincia di Perugia per il benessere animale si rinnova con la distribuzione dei calendari da tavolo 2026 dello Sportello a 4 Zampe, un’iniziativa che va ben oltre la semplice celebrazione del nuovo anno.

La presentazione, avvenuta in prossimità delle festività natalizie, ha visto il via ufficiale dal canile sanitario di Collestrada, un luogo simbolo della rete di strutture che accolgono cani e gatti in attesa di una seconda possibilità.

Le immagini, emozionanti e coinvolgenti, che adornano le pagine del calendario, non sono semplici fotografie.

Sono finestre aperte su vite sospese, su occhi che scrutano la speranza di una famiglia, di un affetto sincero.

Scattate nei canili di Perugia, Assisi, Città di Castello, Gubbio e Todi, queste immagini testimoniano la realtà complessa del randagismo e dell’abbandono, e rappresentano un potente invito alla responsabilità e all’empatia.

Lo Sportello a 4 Zampe, progetto di comunicazione attivo da oltre due decenni, non si limita a promuovere l’adozione; il suo obiettivo primario è favorire una cultura di rispetto e cura verso gli animali.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione rivolto a istituzioni, associazioni, cittadini e enti, con l’obiettivo di promuovere il benessere animale, la corretta gestione delle strutture di accoglienza e la coesistenza armoniosa tra uomo e animale.

La consigliera provinciale delegata, Francesca Pasquino, ha sottolineato come ogni calendario distribuito sia un messaggio potente: un richiamo all’amore incondizionato e alla responsabilità di prendersi cura di chi non può difendersi.

La collaborazione con la Usl Umbria 1, in particolare attraverso il servizio veterinario Randagismo e igiene urbana, è essenziale per garantire cure adeguate e assistenza agli animali in difficoltà, un aspetto cruciale per affrontare il problema del randagismo in modo efficace e sostenibile.

Brigitta Favi, responsabile del servizio veterinario Usl, ha evidenziato l’importanza di promuovere la sterilizzazione di cani e gatti di proprietà e la microchippatura come strumenti fondamentali per contrastare il fenomeno del randagismo.

Il progetto ‘Randagiamo’, grazie a un team qualificato, favorisce adozioni consapevoli, verificando attentamente l’idoneità delle famiglie adottanti e garantendo un supporto continuo nel tempo.

Questo approccio differenzia l’iniziativa da semplici impulsi emotivi, assicurando la durata e la stabilità dei legami che si creano.

La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione di Ernesta Cambiotti, presidente dell’Associazione Animal Mind Italia, che ha ritirato i calendari destinati al canile comprensoriale Ferratelle e al canile sanitario di Gubbio.

Nei prossimi giorni, la distribuzione si estenderà a tutti i canili collaboratori, portando un messaggio di speranza in ogni angolo del territorio provinciale.

La realizzazione del calendario, curata dall’ufficio comunicazione, informazione e transizione digitale della Provincia, testimonia l’impegno costante a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per promuovere una cultura del rispetto e della cura verso gli animali.

Il successo dello Sportello a 4 Zampe si misura non solo attraverso il numero di animali accolti e adottati, ma anche attraverso la crescita di una comunità sempre più consapevole e sensibile alle tematiche del benessere animale.

La presenza attiva sui social media, con oltre 200 mila follower, amplifica la voce dello Sportello, permettendo di raggiungere un pubblico vasto e diversificato, di informare, di promuovere campagne di sensibilizzazione e di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Lo Sportello a 4 Zampe rappresenta un punto di riferimento cruciale, un faro che illumina il percorso verso un futuro in cui ogni animale possa trovare una casa, una famiglia e l’amore che merita.