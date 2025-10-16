Cardiogrocco 2025: Cardiologia Integrata Oltre i Confini

Cardiogrocco 2025: Un’Oltrefrontiera della Cardiologia IntegrataIl 25 ottobre 2025, il Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia si configura come epicentro di un evento di cruciale importanza per la comunità medico-scientifica italiana: Cardiogrocco.

Questo congresso, giunto alla sua edizione annuale, si distingue per la sua peculiare vocazione multidisciplinare, trascendendo i confini tradizionali della cardiologia per abbracciare un approccio olistico e integrato alla salute cardiovascolare.

Cardiogrocco 2025 ambisce a creare una piattaforma di dialogo dinamico e costruttivo tra figure chiave del panorama sanitario: cardiologi clinici e riabilitativi, elettrofisiologi, emodinamisti, cardiochirurghi, medici di medicina generale, endocrinologi, internisti, medici dello sport e specialisti della prevenzione.

L’obiettivo primario è la convergenza di prospettive e l’elaborazione di linee guida condivise per una gestione ottimale del paziente, ponendo particolare enfasi sulla sinergia tra l’assistenza ospedaliera e i servizi territoriali.

Un corpo docente di quasi quaranta relatori, provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’estero, arricchirà l’evento con il proprio contributo, stimolando un confronto approfondito sulle tematiche più dibattute della letteratura scientifica e sulle innovazioni emergenti in cardiologia.

Il programma prevede un’esplorazione critica di casi clinici complessi, con l’obiettivo di definire approcci terapeutici basati sull’evidenza e adatti alle specifiche esigenze del paziente.

Il focus dell’edizione 2025 si estende a una gamma di problematiche rilevanti, tra cui la gestione cardiologica del giovane atleta, le sfide poste dall’invecchiamento e dalle comorbilità (diabete, ipertensione, dislipidemie), e le strategie per ottimizzare la riabilitazione cardiaca post-intervento.

Particolare attenzione sarà dedicata all’implementazione di protocolli di screening e di prevenzione primaria, mirati a identificare precocemente i fattori di rischio cardiovascolare e a promuovere stili di vita sani.

La responsabilità scientifica del congresso è affidata a Lucia Filippucci, figura di spicco nell’ambito della cardiologia riabilitativa e della prevenzione patologie cardiovascolari presso il Centro Grocco di Perugia.

Erio Rosati assume la presidenza dell’evento, garantendo la direzione strategica e l’organizzazione logistica.

L’iscrizione al congresso, gratuita, è aperta a una vasta gamma di professionisti sanitari: biologi, medici chirurghi, tecnici di laboratorio biomedico e radiologia medica, fisiopatologi cardiovascolari, perfusionisti, tecnici ortopedici, fisioterapisti, infermieri, dietisti, tecnici radiologi, massoterapisti e psicologi.

L’evento è accreditato per la formazione continua di queste figure professionali, riconoscendo il suo valore pedagogico e la sua rilevanza per l’aggiornamento delle competenze.

Cardiogrocco gode del prestigioso patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia, dell’Usl Umbria 1, dell’Ordine provinciale dei medici e dei chirurghi e degli odontoiatri di Perugia, del Coni Umbria, della Fmsi (Federazione medico sportiva italiana), dell’Itacare-P (Italian alliance for cardiovascular rehabilitation and prevention) e della Sicsport (Società italiana di cardiologia dello sport), testimoniando l’importanza dell’evento per la promozione della salute cardiovascolare a livello regionale e nazionale.

L’elezione di Lucia Filippucci al consiglio direttivo della Società Italiana di Cardiologia dello Sport, durante il recente congresso nazionale, sottolinea il suo ruolo di leadership nel campo della medicina dello sport e consolida il contributo che Cardiogrocco offre alla formazione e all’innovazione in questo settore.

La nomina di Antonio Dello Russo, professore ordinario di cardiologia e direttore della struttura complessa di cardiologia e aritmologia dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ancona, alla presidenza della società, garantisce una guida esperta e una visione strategica per il futuro.