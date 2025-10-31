Caso Kercher, nuova pista: riapre un interrogativo?

A distanza di quasi due decenni dalla tragica vicenda che sconvolse Perugia e catturò l’attenzione globale, il caso Meredith Kercher riemerge sotto una nuova luce.

Giuliano Mignini, figura centrale nel coordinamento delle indagini originarie, concede un’intervista alla Stampa, riaprendo interrogativi e stimolando un dibattito che sembrava ormai chiuso.

L’elemento di novità, veicolato attraverso una fonte giudiziaria ritenuta autorevole, introduce un nome precedentemente inesplorato nel contesto delle indagini.

Si tratterebbe di un individuo che, secondo questa fonte, potrebbe aver avuto un ruolo nell’omicidio e che ha lasciato l’Italia in fretta e furia nei giorni immediatamente successivi al 2 novembre 2007.

La segnalazione è stata inoltrata alla Procura, tuttavia, al momento, non vi è intenzione di avviare un nuovo fascicolo d’indagine.

Questa circostanza solleva una serie di questioni complesse.

La chiusura definitiva del caso, sancita dalle sentenze definitive che hanno coinvolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito, si basa su un quadro probatorio considerato inoppugnabile.

L’introduzione di un nuovo sospettato, anche se frutto di una segnalazione anonima e non ancora verificata, mette in discussione la completezza e l’esattezza del puzzle investigativo originario.

È cruciale considerare che la verità, in casi di tale delicatezza e complessità, può essere sfuggente e frammentaria.

L’assenza di prove concrete che colleghino il nuovo individuo al delitto rende la segnalazione, per quanto credibile, un mero indizio, un’ipotesi da vagliare con estrema cautela, nel rispetto del diritto alla presunzione di innocenza del presunto coinvolto.

L’atteggiamento della Procura, che si è dichiarata impermeabile all’apertura di un nuovo fascicolo, è comprensibile, ma non esente da critiche.

Pur riconoscendo la necessità di evitare derive investigative e di proteggere l’integrità del processo giudiziario, la possibilità di una nuova luce su una vicenda ancora avvolta da zone d’ombra meriterebbe, almeno, un’attenta e formale valutazione.

La vicenda Kercher, al di là delle sentenze definitive, rimane un monito sulla fragilità della giustizia, sulla difficoltà di ricostruire la verità in casi di violenza e sulla persistente necessità di un approccio investigativo aperto e propenso a riconsiderare ipotesi precedentemente escluse.

La testimonianza di Mignini, unita alla segnalazione della fonte, riaccende, seppur debolmente, la speranza di un’eventuale, seppur tardiva, piena elucidazione di uno dei casi più controversi della cronaca italiana.