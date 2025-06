Centro Esperienziale a Gubbio: Un Viaggio nelle Tavole Eugubine

A Gubbio si materializza un ambizioso progetto di valorizzazione del patrimonio culturale umbro: il Centro esperienziale delle Tavole eugubine. Più che un semplice museo, si prefigge di divenire un vero e proprio epicentro culturale e turistico, un ponte tra il passato e il presente, capace di dialogare con un pubblico ampio e diversificato. La sua sede, l’ex archivio di Palazzo Pretorio, sarà radicalmente trasformata per accogliere un percorso espositivo innovativo e immersivo.L’intervento, stimato in un valore complessivo di 1.400.000 euro, si avvale di un finanziamento misto, frutto della sinergia tra risorse regionali – 700.000 euro provenienti dal Por Fesr della Regione Umbria – e fondi comunali, per un altro 700.000 euro. Questa partnership sottolinea l’importanza strategica del progetto per l’identità e lo sviluppo socio-economico di Gubbio.Il cuore del Centro esperienziale risiede nell’offerta di un’esperienza multisensoriale. L’allestimento, distribuito in quattro sale principali e arricchito da tre locali voltati, accessibili anche tramite ascensore interno per garantire l’accessibilità a tutti, non si limita alla mera esposizione dei reperti. Al contrario, si propone di evocare il contesto storico, sociale e rituale in cui le Tavole eugubine hanno preso forma, circa duemila anni fa.Il percorso si articolerà in otto sezioni tematiche, accuratamente orchestrate per condurre il visitatore in un viaggio cronologico e interpretativo. L’analisi affronterà la scoperta del territorio eugubino, le sue dinamiche sociali e politiche, il contesto rituale in cui le Tavole erano utilizzate, e il significato profondo dei loro enigmatici simboli. Attraverso ricostruzioni virtuali, modelli tridimensionali, proiezioni immersive e installazioni interattive, il visitatore sarà invitato a decifrare le sfide poste da questi frammenti di storia. La conclusione del percorso sarà un momento di suggestione evocativa, un climax che ripercorrerà il significato più profondo delle Tavole, lasciando nel visitatore un’eco duratura e stimolando la riflessione sul rapporto tra memoria, identità e futuro. L’assessore Spartaco Capannelli sottolinea come i lavori, previsti per una durata di circa un anno, daranno vita a uno spazio culturale all’avanguardia, non solo tecnologicamente avanzato, ma anche profondamente radicato nel territorio e capace di restituire dignità e significato a uno dei più preziosi testimonianze della civiltà umbra, promuovendo un turismo culturale sostenibile e consapevole. Si tratta di un investimento non solo economico, ma soprattutto culturale, volto a consolidare il ruolo di Gubbio come custode di un patrimonio unico al mondo.