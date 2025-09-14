Città di Castello: Una Mostra Equestre tra Passione, Inclusione e Tradizione

La mostra equestre di Città di Castello si è rivelata un evento vibrante e inclusivo, capace di attrarre un pubblico eterogeneo, con una marcata presenza di famiglie e bambini, desiderosi di vivere da vicino l’esperienza del contatto con il cavallo.

L’aria era pervasa dall’entusiasmo dei più piccoli, che attendevano con ansia il loro “battesimo della sella”, guidati e assistiti da istruttori esperti, pronti a condividere la passione per questo affascinante mondo.

L’importanza della manifestazione è stata sottolineata anche dall’Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria e delle Marche, che ha ribadito il proprio impegno a sostegno del futuro dell’evento.

Questa mostra, riconosciuta come un punto di riferimento strategico per il settore equestre umbro – regione che si posiziona al terzo posto a livello nazionale per numero di capi allevati – rappresenta un motore di sviluppo economico e culturale per l’intera area.

Un elemento particolarmente toccante è stato il Paradriving della Fise Umbria, un’iniziativa che offre a persone con disabilità l’opportunità unica di sperimentare la gioia di guidare una carrozza, affiancati da tecnici della federazione.

Questa attività non solo promuove l’inclusione e l’accessibilità, ma testimonia il potere dello sport equestre come strumento di benessere e superamento di barriere.

Oltre alle tradizionali attività esibizionistiche e competitive, la mostra ha offerto un’ampia panoramica del settore, con stand dedicati alle attrezzature tecniche più innovative e una suggestiva esposizione di carrozze d’epoca, testimonianze di un’arte e di un’eleganza che si tramandano attraverso i secoli.

L’interesse del pubblico è stato vivo e costante, dimostrando la vitalità e la rilevanza di questa manifestazione come ponte tra tradizione, innovazione e passione per il mondo equestre.

L’evento ha così consolidato il suo ruolo di vetrina per l’eccellenza umbra e come luogo di incontro per appassionati e professionisti.