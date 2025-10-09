Claudio Santi, prestigiosa medaglia dalla Società Chimica Polacca

Il prestigioso riconoscimento della medaglia commemorativa della Società Chimica Polacca – Polskie Towarzystwo Chemiczne – testimonia l’impatto profondo e duraturo del lavoro del professor Claudio Santi, illustre ordinario di Chimica Organica presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia.

Questo onore, conferito nel corso del 67° Convegno nazionale della Società, celebra non solo una carriera di eccellenza, ma anche un ponte scientifico costruito attraverso decenni di proficua collaborazione con stimati gruppi di ricerca polacchi, un esempio lampante di come la cooperazione internazionale possa generare progressi rivoluzionari.

La conferenza plenaria tenuta dal professor Santi, intitolata “Two Decades of Selenium-Based Redox Catalysis: New Horizons in Green and Biological Chemistry,” ha rappresentato un’occasione cruciale per condividere gli ultimi sviluppi in un campo di ricerca all’avanguardia.

La catalisi redox basata sul selenio, infatti, si configura come una frontiera promettente per lo sviluppo di processi chimici sostenibili e biocompatibili, con applicazioni che spaziano dalla sintesi organica alla biochimica e alla biomedicina.

La ricerca di Santi ha contribuito in maniera significativa a svelare i meccanismi di reazione e a ottimizzare l’efficienza di questi sistemi catalitici, aprendo la strada a nuove strategie per la sintesi di molecole complesse e per la progettazione di farmaci innovativi.

Ricevendo il premio, il professor Santi ha espresso un profondo senso di gratitudine, riconoscendo il ruolo essenziale dei suoi collaboratori, studenti e dell’ambiente accademico che lo ha sostenuto.

Ha sottolineato come l’entusiasmo e la dedizione dei suoi studenti abbiano rappresentato una costante fonte di ispirazione, alimentando la sua passione per la ricerca e incoraggiandolo a superare i confini della conoscenza.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Università degli Studi di Perugia, che ha fornito un ambiente fertile per la crescita intellettuale e la collaborazione, valorizzando i programmi di scambio e mobilità internazionale come strumenti fondamentali per promuovere progetti di ricerca transdisciplinari.

Questa prestigiosa medaglia, pertanto, trascende il riconoscimento individuale: si erge a simbolo della vivacità e dell’eccellenza della ricerca chimica italiana nel contesto internazionale, sottolineando il valore intrinseco delle partnership accademiche bilaterali, in particolare con la Polonia.

Il lavoro del professor Santi, e il premio che gli è stato conferito, rappresentano un faro per le future generazioni di scienziati, esortandoli a perseguire l’innovazione, la collaborazione e l’impegno verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato, dimostrando come la chimica possa essere un motore di progresso e un contributo fondamentale per il benessere dell’umanità.