Cocaina: Scoperta Organizzazione Traffico tra Spello e Foligno

L’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, orchestrata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia, ha portato alla luce un’organizzazione complessa e strutturata, operante tra Spello, Foligno e l’intera provincia. L’arresto di un soggetto, figura centrale nel presunto sistema di distribuzione, ha innescato una serie di perquisizioni che hanno rivelato la vastità del patrimonio illecito accumulato.L’individuazione del carico di droga, ben 12 chilogrammi di cocaina, ha rappresentato una svolta significativa. Il narcotico era abilmente occultato in due compartimenti segreti, incastonati sotto i sedili posteriori di un’autovettura utilizzata dall’arrestato. L’accesso a questi vani, protetti da un sofisticato meccanismo di apertura manuale, testimonia il grado di premeditazione e la cura nel dettaglio messe in atto per eludere i controlli delle forze dell’ordine. I panetti di cocaina, suddivisi in dieci confezioni, erano accompagnati da una somma di denaro, stimata in 10.000 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita.Le indagini, supportate da attività di appostamento e pedinamento protratte nel tempo, avevano progressivamente delineato il ruolo dell’individuo all’interno di una rete più ampia. Le successive perquisizioni, condotte in due abitazioni riconducibili all’arrestato, situate a Spello e Foligno, hanno ampliato il quadro investigativo, svelando ulteriori prove incriminanti. Oltre ad altri 11 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 13 chilogrammi, sono stati sequestrati un’arma da fuoco rubata, una consistente somma di denaro in contanti, pari a 46.000 euro, e numerosi dispositivi elettronici, alcuni dei quali impiegavano sistemi di crittografia, suggerendo un tentativo di proteggere le comunicazioni e le transazioni.L’intervento delle Fiamme Gialle, caratterizzato da un tempestivo dispositivo di monitoraggio e controllo, ha permesso di intercettare l’autovettura nei pressi di un’area di servizio a Foligno, culminando nel sequestro del carico iniziale di droga. L’operazione, frutto di un’attenta analisi del contesto criminale e di una meticolosa esecuzione, dimostra l’efficacia delle strategie investigative adottate per contrastare il traffico di stupefacenti e smantellare le organizzazioni criminali che vi sono ad esso correlate. La complessità dell’organizzazione e la sofisticatezza degli strumenti impiegati sottolineano la necessità di un costante aggiornamento delle tecniche investigative e di una stretta collaborazione tra le diverse forze dell’ordine.