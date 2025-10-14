Compro Oro Sotto Assalto: Sequestro e Indagini in Valtiberina

Un’attività di compro oro operante tra Città di Castello e Umbertide è stata oggetto di un’operazione di contrasto da parte della Compagnia della Guardia di Finanza, che ha disposto il sequestro dell’intera struttura, comprensiva di due sedi operative e beni immobili ad esse strumentali.

L’intervento, frutto di un’indagine volta a verificare la legalità delle operazioni svolte, ha portato alla luce un quadro preoccupante di irregolarità, rivelando un sistema volto ad eludere i controlli e a sfruttare la vulnerabilità di una clientela prevalentemente locale, proveniente da Città di Castello, Umbertide, Sansepolcro e la più ampia area della Valtiberina Umbra-Toscana.

Le fiamme gialle hanno accertato l’assenza di iscrizione al Registro degli operatori compro oro, un requisito imprescindibile per l’esercizio legale dell’attività, e hanno documentato una serie di violazioni che investono diversi ambiti normativi.

In particolare, l’inottemperanza alle disposizioni antiriciclaggio si è manifestata con l’omessa identificazione dei clienti e la mancata conservazione dei relativi dati, aprendo la strada a potenziali riciclaggi di denaro sporco.

Parallelamente, la mancata esposizione delle tariffe per l’acquisto di oro usato costituisce una violazione della disciplina dei prezzi, penalizzando i consumatori e creando una situazione di asimmetria informativa.

L’inchiesta ha inoltre evidenziato irregolarità in materia fiscale e giuslavoristica, nonché violazioni del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, suggerendo una gestione aziendale caratterizzata da una diffusa trasgressione delle norme.

Il rappresentante legale e il socio della società sono stati deferiti all’attenzione della Procura della Repubblica di Perugia per esercizio abusivo di attività finanziaria e per presunta ricettazione, sottolineando la gravità delle irregolarità accertate.

Attualmente, i militari della Guardia di Finanza stanno analizzando il vasto numero di schede dei clienti acquisite, con l’obiettivo di ricostruire la filiera di provenienza dei preziosi sequestrati e di accertare eventuali collegamenti con attività illecite.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno della Guardia di Finanza, in qualità di polizia economico-finanziaria, volta a garantire la trasparenza e la correttezza del mercato, tutelando i consumatori e le imprese che operano nel rispetto delle regole.

Il settore dei compro oro, per sua natura, rappresenta un’area particolarmente sensibile, esposta al rischio di essere utilizzata per operazioni di riciclaggio di capitali illeciti.

Per questo motivo, è fondamentale un controllo rigoroso e costante, volto a prevenire la reintroduzione di risorse di provenienza illecita nell’economia legale e a preservare l’integrità del sistema finanziario.

La vicenda dimostra l’importanza di rafforzare i meccanismi di controllo e di vigilanza, al fine di contrastare efficacemente le attività illecite e di tutelare la legalità.