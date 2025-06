Con il Cuore: Solidarietà Francescana per il Mondo

La ventitreesima edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, la maratona di solidarietà promossa dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, sta per concludersi, portando con sé un’eco di speranza e un invito alla condivisione. Quest’anno, l’impegno dei frati si estende a 20 progetti vitali, dislocati in 12 nazioni, un abbraccio umanitario che tocca il Brasile, Haiti, la Siria, e che non dimentica le necessità delle mense francescane sul territorio italiano. Fino a domenica 22 giugno, è ancora possibile partecipare attivamente a questa iniziativa, con un gesto che può fare la differenza: telefonando o inviando un SMS al numero solidale 45515, oppure attraverso il sito web www.conilcuore.info.L’esperienza dei frati, radicata nella spiritualità francescana, va oltre la semplice assistenza materiale. Un esempio illuminante emerge dal quartiere Japigia, a Bari, dove i francescani si dedicano a offrire a bambini e adolescenti provenienti da contesti familiari complessi un’opportunità inestimabile: l’educazione. Non si tratta solo di insegnare a leggere e scrivere, ma di coltivare un senso di dignità, di speranza e di possibilità, offrendo strumenti per costruirsi un futuro migliore.Fra Gianluca Catapano, responsabile del progetto, in un recente articolo sulla rivista “San Francesco patrono d’Italia”, riflette profondamente sul significato dell’impegno dei frati. Egli sottolinea come l’accoglienza incondizionata, la dedizione assoluta e la perseveranza siano elementi chiave per ottenere risultati duraturi. Per i francescani, la missione non è un dovere, ma la personificazione concreta della carità cristiana, un atto d’amore ispirato agli insegnamenti di San Francesco. L’educazione, in questa visione, si configura come un’espressione specifica e potente di questa carità.La comunità dei frati esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno già contribuito a questa campagna solidale e lancia un ultimo, pressante appello. C’è ancora tempo per partecipare, per offrire un sostegno tangibile che consenta di realizzare tutti i progetti e portare sollievo a chi si trova in difficoltà, sia in Italia che nel mondo. Oltre alle modalità di donazione già disponibili – il sito internet www.conilcuore.info e il numero solidale 45515 – è possibile effettuare un bonifico bancario, intestato all’ONLUS “Francesco d’Assisi, un uomo, un fratello”. I dettagli per il bonifico sono: Iban IT 64 R 02008 38278 000103746115. Ogni contributo, anche il più piccolo, incarna lo spirito di San Francesco e testimonia la potenza della solidarietà umana.