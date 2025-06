Donare Sangue, Un Grido di Pace: La Campagna in Umbria

Un Grido di Umanità: Donare Sangue, Costruire PaceIn un’epoca segnata da conflitti e divisioni, un gesto di straordinaria generosità risuona come un faro di speranza: la donazione di sangue. In Umbria, Avis, in collaborazione con la Regione, Anci, Federsanità Anci e Coni, lancia una campagna significativa in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, il 14 giugno, con uno slogan potente e provocatorio: “Il sangue si dona, non si versa.”Questo messaggio, presentato durante una conferenza stampa a Perugia, non è solo un invito alla donazione, ma una profonda riflessione sulla natura umana e sul valore della vita. Federico Gori, presidente di Anci Umbria, ha evidenziato come lo slogan scelto rappresenti un imperativo morale: ripudiare la violenza in ogni sua forma e abbracciare la solidarietà come pilastro di una società più giusta e pacifica. La campagna si inserisce in un contesto globale che richiede un rinnovato impegno civile. Gori ha sottolineato l’importanza di costruire percorsi condivisi e duraturi, creando una rete di solidarietà che coinvolga attivamente la comunità. Non si tratta solo di un atto isolato, ma di un investimento nel futuro, volto a formare una cittadinanza consapevole e responsabile.Enrico Marconi, presidente Avis Umbria, ha fornito un quadro preciso della situazione regionale. Pur avendo raggiunto l’autosufficienza nella raccolta di sangue intero, grazie all’impegno dei donatori, si presenta una sfida cruciale: la carenza di plasma. L’Umbria, come altre regioni italiane, si trova ad affrontare un deficit significativo rispetto alle necessità programmate, nonostante il recupero del plasma derivante dalla frazionamento del sangue intero. Questa criticità impone un’urgente sensibilizzazione dei donatori, incoraggiandoli a scegliere la donazione specifica di plasma, una risorsa vitale per numerose terapie salvavita.Il protocollo d’intesa tra Coni nazionale e Avis rappresenta un’opportunità preziosa per coinvolgere il mondo dello sport nella promozione della donazione. Aurelio Forcignanò, presidente Coni Umbria, ha assicurato che la regione tradurrà questo accordo in azioni concrete, collaborando attivamente con le federazioni sportive per diffondere la cultura della donazione e incoraggiare la partecipazione dei giovani.La Giornata mondiale del donatore di sangue non è solo una celebrazione, ma un appello all’azione. Un’occasione per riflettere sul significato profondo della donazione, un gesto che trascende l’individualità e si configura come un atto di amore e compassione verso il prossimo, un contributo tangibile alla costruzione di un futuro più sano e pacifico per tutti. La sfida è quella di trasformare questo messaggio in un impegno quotidiano, alimentando una coscienza civile sempre più matura e responsabile.