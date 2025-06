Donatelli, un liceo all’avanguardia con l’energia solare

L’innovazione energetica si concretizza nel liceo scientifico Donatelli di Terni, con l’avvio di un ambizioso progetto di installazione di pannelli fotovoltaici. L’iniziativa, promossa dalla Provincia e finanziata attraverso un bando regionale, rappresenta un investimento strategico per il futuro, coniugando la riduzione dei costi energetici con un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale. L’impianto fotovoltaico destinato alla copertura del liceo Donatelli non si configura come un semplice intervento di efficientamento energetico, ma come una vera e propria trasformazione del modello di consumo energetico scolastico. Si prevede una drastica diminuzione, stimata al 62,97%, del fabbisogno elettrico dell’istituto, un dato che va ben oltre la mera riduzione dei costi in bolletta. L’impatto positivo sull’ambiente si quantifica nella progressiva eliminazione di 23,458 tonnellate annue di emissioni di CO2, contribuendo attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell’aria.Il vicepresidente Francesco Maria Ferranti evidenzia come questo progetto sia un punto di svolta nell’approccio energetico e ambientale della Provincia, un segnale tangibile dell’attenzione dedicata al settore scolastico. L’iniziativa, formalmente avviata a marzo con la firma di Ferranti stesso in qualità di presidente reggente, testimonia un impegno a lungo termine nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili.L’assegnazione dei fondi regionali, pari a 96.000 euro, cofinanziati dalla Provincia con un ulteriore stanziamento di 17.000 euro, dimostra l’importanza attribuita a questo intervento. La scelta del liceo Donatelli, motivata da caratteristiche strutturali idonee, non esclude altre sedi scolastiche, bensì apre la strada a un programma più ampio di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.L’amministrazione provinciale considera le scuole come una priorità assoluta, non solo per quanto riguarda l’offerta formativa, ma anche per il loro ruolo di modelli di sostenibilità. L’installazione dei pannelli fotovoltaici al Donatelli incarna questo approccio, perseguendo obiettivi duplici: l’ottimizzazione dei consumi energetici e l’efficientamento generale degli edifici scolastici, in linea con le politiche ambientali europee e nazionali. Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di transizione energetica, volto a ridurre la dipendenza da fonti fossili e a promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili, contribuendo a creare un futuro più verde e sostenibile per le nuove generazioni. La Provincia si impegna a estendere queste iniziative ad altri edifici scolastici, creando un sistema di infrastrutture energetiche intelligenti che favoriscano la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale.