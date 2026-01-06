Emergenza neve in Umbria: codice rosso a Perugia e dintorni.

La Regione Umbria, attraverso la Direzione Regionale della Protezione Civile, sta gestendo una complessa emergenza meteorologica che investe il territorio, con particolare attenzione alla provincia di Perugia.

La situazione, caratterizzata da precipitazioni nevose intense, non è circoscritta a un’area geografica uniforme ma interessa un’ampia fascia, riflettendo le peculiarità orografiche del territorio umbro.

Le aree maggiormente colpite, secondo quanto comunicato dalla sede istituzionale di Palazzo Donini, includono i comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, l’Alto Val Tiberina, Castel Rigone, Cima di Tuoro, Corciano, Lisciano Niccone, Nocera Umbra, Colfiorito, Panicale-Paciano, Città della Pieve e settori del capoluogo perugino.

L’evento non si limita al mero deposito di neve.

La combinazione tra l’abbondante precipitazione e un marcato calo termico, in linea con una tendenza generale che sta interessando l’Italia centrale, genera un quadro di rischio multifattoriale.

Oltre alle difficoltà legate alla mobilità causate da neve e ghiaccio, si manifesta un concreto pericolo idraulico e idrogeologico, accentuato dalla possibilità di accumulo e successivo rilascio improvviso delle acque.

Questo scenario richiede un’analisi preventiva accurata e una gestione delle risorse mirata a prevenire danni a persone e infrastrutture.

L’impatto sull’erogazione dei servizi essenziali è evidente.

Sono stati rilevati disservizi nella rete elettrica, con circa 200 utenze interessate nei comuni di Città di Castello, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Monte Santa Maria Tiberina e Costacciaro.

In stretto contatto con le amministrazioni locali, la Protezione Civile regionale sta coordinando l’intervento delle squadre operative impegnate nel ripristino del servizio, una sfida resa più complessa dalle condizioni meteorologiche avverse.

La perturbazione, sebbene in fase di progressivo esaurimento durante la serata, lascia presagire fenomeni residui per la prossima notte e la mattinata successiva.

Queste precipitazioni, concentrate nelle aree appenniniche e nei Sibillini, manterranno carattere nevoso, richiedendo un’attenzione costante e un monitoraggio continuo dell’evoluzione della situazione.

La Direzione Regionale della Protezione Civile continuerà a fornire aggiornamenti e indicazioni alla popolazione, invitando alla massima prudenza e al rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità competenti, al fine di minimizzare i rischi e garantire la sicurezza di tutti.

La gestione dell’emergenza evidenzia la necessità di un approccio integrato, che coniughi la prevenzione, l’intervento immediato e la pianificazione a lungo termine, per affrontare efficacemente le sfide poste dagli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.