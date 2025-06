Europeo Endurance: Castiglione del Lago, Sport, Cultura e Sostenibilità

Castiglione del Lago ospita l’Epico Campionato Europeo di Endurance Equestre: un Ponte tra Sport, Cultura e SostenibilitàSabato si accende la suggestiva cornice dell’ex aeroporto Eleuteri a Castiglione del Lago con l’avvio del Campionato Europeo di Endurance Equestre FEI Zigulì, un evento di portata internazionale che vedrà protagonisti atleti provenienti da ben 21 nazioni europee. L’edizione 2024 non è solo una competizione sportiva, ma una celebrazione del cavallo, del territorio e di un modello di sport profondamente radicato nel rispetto ambientale e nella valorizzazione del patrimonio culturale.Un’impresa impegnativa attende i 70 cavalieri e amazzoni partecipanti, con una netta prevalenza femminile, che si sfideranno lungo un percorso di 160 chilometri. Il tracciato, abilmente disegnato, si snoda attraverso borghi medievali intatti e paesaggi mozzafiato del Trasimeno, offrendo un’esperienza unica sia per gli atleti che per il pubblico. La partenza, fissata alle prime luci dell’alba, segnerà l’inizio di una giornata intensa, divisa in sei anelli, il primo dei quali, con i suoi 39 chilometri e il notevole dislivello, rappresenterà una vera e propria prova di resistenza fisica e mentale.Gianluca Laliscia, direttore sportivo generale del campionato, sottolinea la profonda valenza che l’endurance equestre assume al di là del mero risultato agonistico: “Questa competizione è molto più di una sfida sportiva; è un vero e proprio ponte che unisce culture diverse, un esempio di sport sostenibile che pone al centro il benessere del cavallo e la salvaguardia dell’ambiente, e un potente strumento per promuovere e valorizzare le bellezze del nostro territorio.”La presenza di Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, e del deputato Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, testimonia l’importanza dell’evento a livello istituzionale. Un segnale di risonanza che va oltre i confini regionali.La competizione vedrà confrontarsi atleti provenienti da Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svizzera. L’edizione 2024 si preannuncia particolarmente “in rosa”, con una partecipazione femminile che supera il 69%, e un ampio spettro generazionale, che va dai 22 ai 68 anni, a testimonianza di una disciplina inclusiva e capace di attrarre talenti di tutte le età. L’Italia punta a sfruttare il vantaggio del “fattore campo”, forte del talento di Costanza Laliscia, campionessa europea nel 2019 a soli 20 anni, e della sua cavalla Zagara di Chia, vincitrice del Test Event dell’Europeo lo scorso anno.L’organizzazione ha previsto una base logistica imponente, allestita sull’area dell’ex aeroporto Eleuteri, che si estende su 4.000 metri quadrati, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Per garantire la massima sicurezza e il benessere degli atleti e dei cavalli, sono stati attivati 96 punti di controllo, 17 aree di assistenza e 20 punti acqua, supportati da un team di 250 volontari altamente qualificati.In un gesto di profonda commozione e riconoscimento, il Panathlon Club Perugia ha istituito il premio Fair Play Panathlon Mauro Barzagna, dedicato al giornalista umbro scomparso recentemente, figura di spicco nel mondo dello sport e testimone dei valori di lealtà, rispetto e dedizione che animano la competizione. Questa edizione si configura così come un momento di celebrazione, riflessione e memoria, in un contesto di sport, cultura e passione.