Evasione dal carcere: arrestata a Duino Aurisina, indagini in corso

Nel pomeriggio del 17 giugno, una rete di collaborazione interforze ha portato all’arresto a Duino Aurisina di una detenuta evasa dal carcere di Perugia, evento che ha sollevato interrogativi sulle procedure di sicurezza e sulla mobilità transfrontaliera. La vicenda, resa pubblica solo in data odierna, si dipana attorno a una segnalazione cruciale giunta alla Sala Operativa della Questura di Perugia, che ha innescato un’operazione coordinata con la Questura di Trieste.La segnalazione, precisa e dettagliata, descriveva un veicolo in transito sul raccordo autostradale A4, diretto verso Trieste, contenente persone ritenute di interesse per accertamenti. L’identificazione di una donna, risultata poi essere la ricercata evasa dal carcere umbro, ha immediatamente attivato un protocollo di ricerca e intercettazione.La squadra volante del Commissariato di Duino Aurisina, prontamente allertata, ha proceduto a individuare e fermare il veicolo nei pressi della barriera autostradale di Lisert. A bordo, oltre alla detenuta evasa, sono stati trovati due cittadini di nazionalità serbo-bosniaca, costituenti la coppia che accompagnava la ricercata.L’abilità della detenuta si è manifestata nel tentare di eludere l’identificazione, esibendo un documento d’identità alterato, prontamente riconosciuto come falso dagli agenti. Questa azione, sebbene fallita, sottolinea la necessità di rafforzare i controlli sui documenti e sulle procedure di identificazione, soprattutto in contesti di mobilità internazionale.La donna è stata arrestata e condotta presso la casa circondariale “Ernesto Mari” di Trieste, dove attende di scontare una pena che si estende fino al 2042. La coppia serbo-bosniaca, sospettata di aver facilitato l’evasione, è stata denunciata in stato di libertà, e le indagini si concentrano ora sul loro possibile coinvolgimento nella pianificazione e nell’esecuzione del gesto criminale.L’episodio, oltre all’aspetto squisitamente operativo, solleva interrogativi di natura più ampia, tra cui la revisione dei protocolli di sicurezza carceraria, l’efficacia dei sistemi di controllo delle frontiere e la complessità della gestione dei flussi migratori e della criminalità transnazionale. La collaborazione tra le forze dell’ordine, dimostratasi cruciale in questa circostanza, rimane un elemento fondamentale per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. L’intera vicenda è ora oggetto di un’indagine più approfondita per ricostruire la dinamica completa dell’evasione e individuare eventuali complici o fattori che hanno contribuito all’evento.