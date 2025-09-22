Fanny Tardioli risponde agli insulti: Il mio Paese è Campello sul Clitunno

La recente conclusione di Miss Italia a Porto San Giorgio ha scatenato un’ondata di commenti online, alcuni dei quali hanno mirato Fanny Tardioli, ventiquattrenne umbra, seconda classificata e Miss Umbria 2025.

La risposta della giovane, pubblicata sui social media, è un’amara riflessione sulla persistenza di pregiudizi e l’urgenza di un’educazione più profonda.

Piuttosto che reagire con rabbia, Fanny ha scelto di rispondere con dignità e un’arguta affermazione d’identità: “Il mio Paese è l’Italia, e si chiama Campello sul Clitunno”.

La sua identità, intessuta di radici italiane e africane – suo padre è umbro e sua madre nigeriana – la rende un simbolo di multiculturalismo e integrazione, un concetto che sembra ancora troppo estraneo per alcuni commentatori online.

La sua nascita e crescita in Umbria,