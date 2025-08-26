Festival delle Nazioni: Omaggio alla Francia e al Cantico di Francesco

Il Festival delle Nazioni, un appuntamento culturale di respiro internazionale, si appresta a inaugurare la sua nuova edizione il 28 agosto a Città di Castello, con un omaggio vibrante alla Francia.

L’evento, collocato in un contesto di rilevanza storica, celebra non solo il patrimonio culturale francese, ma anche due anniversari di profonda eco spirituale: gli ottocento anni dalla creazione del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi e, in prospettiva futura, l’ottocento anniversario della sua morte.

Il cuore pulsante di questa edizione è “Preludio al Cantico”, una composizione originale del maestro Nicola Piovani, che si configura come una reinterpretazione musicale del capolavoro francescano.

Piovani, con la sua sensibilità artistica acuta, cattura l’essenza del Cantico, elevando a tema centrale l’amore per la natura, la sua intrinseca sacralità, la sua bellezza che incanta e il suo mistero profondo.

In un’epoca segnata da eventi climatici estremi e da una crescente consapevolezza dei danni ambientali causati dall’azione umana, il messaggio del Cantico – un inno alla lode e al rispetto per il creato – assume una risonanza particolarmente intensa e urgente.

Il Preludio, quindi, non è solo un’opera musicale, ma un monito, un appello a riconciliare l’uomo con il suo ambiente, a riscoprire un legame simbiotico con la natura.

Il Festival delle Nazioni, nel suo percorso artistico, si distingue per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, accogliendo artisti di spicco provenienti da ogni angolo del mondo.

L’edizione corrente si concluderà con l’intervento di una figura di prestigio come Portman, siglando un percorso ricco di esperienze e incontri significativi.

Guardando al futuro, il Festival si proietta verso nuove traiettorie culturali.

La Francia, in questa edizione, assume un ruolo di leadership, delineando le direttrici programmatiche che saranno poi approfondite in Germania e nei paesi influenzati dalla cultura germanica nel 2026.

Il 2027, anno sessantesimo di vita del Festival, vedrà un’ampia riflessione sull’Europa nel suo complesso, un’indagine approfondita delle identità e delle connessioni che legano i popoli del continente.

L’ambizione è quella di creare un ponte culturale, un dialogo continuo tra diverse espressioni artistiche e intellettuali, promuovendo la comprensione reciproca e la valorizzazione del patrimonio europeo.

Il Festival delle Nazioni si conferma, così, un palcoscenico privilegiato per la celebrazione della diversità culturale e per la promozione di un futuro condiviso.