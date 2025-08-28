Foligno, aggressione a una bambina: un grido di allarme.

Un atto di violenza inaudita ha scosso la tranquilla comunità di Foligno, gettando un’ombra inquietante sul tessuto sociale e sull’innocenza dell’infanzia.

Un’undicenne, durante una passeggiata pomeridiana nel cuore della città, è stata vittima di un’aggressione brutale, perpetrata da un gruppo di coetanei che, con gesto meschino e privo di scrupoli, l’hanno picchiata e umiliata.

La denuncia, rivolta ai Carabinieri, ha portato alla formalizzazione dell’indagine, mentre la madre, attraverso le pagine del Corriere dell’Umbria, lancia un grido di allarme che va ben oltre l’episodio singolo.

L’aggressione, consumatasi in una zona apparentemente sicura, si è sviluppata con una premeditazione agghiacciante.

La dinamica, ricostruita dalla testimonianza della madre, rivela un complesso schema di manipolazione e coercizione.

L’apparente innocua promessa di un incontro in piazza San Domenico si è trasformata in una trappola crudele, condotta in un luogo isolato dove la vittima è stata esposta alla violenza fisica e psicologica.

La domanda posta dalla madre – “Chi ha ripreso? Chi ha riso? Chi ha guardato senza intervenire?” – è un monito severo e un invito alla riflessione collettiva.

L’atto di riprendere l’aggressione con un telefono cellulare, trasformando la sofferenza di una bambina in uno spettacolo perverso, non è solo un gesto di complicità, ma una profanazione della dignità umana.

La risata, l’indifferenza, la semplice assenza di un intervento sono altrettanti tasselli che compongono un quadro desolante, testimoniando una crisi profonda nei valori e nella capacità di empatia.

L’episodio trascende la semplice definizione di “litigio tra ragazzini”.

Si configura come un’aggressione bullistica premeditata, un’espressione di sopraffazione e di violenza gratuita che rivela un vuoto educativo e una carenza di modelli positivi.

La capacità di provare vergogna, di immedesimarsi nel dolore altrui, sembra erosa da un contesto sociale che, a volte, esalta la competizione a scapito della collaborazione e della solidarietà.

Questo evento drammatico pone interrogativi urgenti e ineludibili.

È necessario un ripensamento radicale dell’educazione, che non si limiti alla trasmissione di conoscenze, ma che promuova attivamente lo sviluppo di competenze emotive e sociali.

Le scuole, le famiglie, le istituzioni devono collaborare per creare un ambiente sicuro e accogliente, dove ogni bambino si senta protetto, valorizzato e rispettato.

È imperativo sensibilizzare i giovani sui pericoli del bullismo e del cyberbullismo, fornendo loro gli strumenti per riconoscere, prevenire e contrastare tali fenomeni.

L’appello della madre è un grido di speranza, un invito a riscoprire il valore della comunità, della responsabilità e della compassione.

Nessun bambino dovrebbe sentirsi solo, umiliato o in pericolo nel proprio ambiente.

È tempo di illuminare questo buio con la luce della consapevolezza e dell’azione, per restituire a Foligno e a tutte le comunità la serenità e la fiducia nel futuro.

Il silenzio è complice.

La voce di questa madre, e la voce di ogni bambino che soffre, deve essere ascoltata e onorata con azioni concrete.