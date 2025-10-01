Foligno: Festival di Medicina Integrata per Corpo, Mente e Spirito

Un Viaggio Olistico per il Benessere: Il Festival di Medicina Integrata a FolignoDal 3 al 5 ottobre, Foligno si trasforma in un crocevia di consapevolezza e cura, ospitando un festival dedicato alla medicina integrata, un evento che va ben oltre la semplice cura del corpo, abbracciando la persona nella sua interezza.

Tra l’auditorium del Crocifisso, Palazzo Candiotti e l’auditorium San Domenico, si creerà un ambiente stimolante per l’apprendimento, la condivisione e la riscoperta del proprio equilibrio interiore.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’associazione DolceMente, riflette una visione profonda: la salute non è solo assenza di malattia, ma un complesso equilibrio tra corpo, mente, emozioni e spirito, intimamente connesso alla cultura e all’identità del territorio.

In un’epoca segnata da sfide sanitarie globali e da una crescente ricerca di percorsi di cura personalizzati, il festival si propone di offrire strumenti e conoscenze per affrontare le problematiche contemporanee con un approccio integrativo e olistico.

La medicina integrata, come sottolinea la presidente Cristiana Mariani, non intende sostituire la medicina convenzionale, ma arricchirla, offrendo un ventaglio di discipline complementari – dalla fitoterapia all’agopuntura, dalle tecniche di massaggio orientale alla mindfulness – per stimolare le capacità di autoguarigione dell’organismo e promuovere il benessere a 360 gradi.

Quest’anno, il festival pone l’accento su temi cruciali per la salute femminile, con particolare attenzione alla menopausa e alla pre-menopausa, fasi della vita spesso segnate da disagi fisici ed emotivi che meritano un’attenzione specifica e personalizzata.

Parallelamente, una sezione dedicata all’emotività e alla comunicazione offre strumenti per migliorare le relazioni interpersonali, gestire lo stress e coltivare l’intelligenza emotiva.

L’evento vedrà la partecipazione di centinaia di professionisti del settore, tra medici estetici, terapeuti e esperti di discipline orientali, che condivideranno le loro conoscenze attraverso conferenze, workshop pratici e laboratori esperienziali.

Yoga, Reiki, Shiatsu, Tai Chi, e tecniche di equilibrio energetico come lo Yin e Yang, saranno al centro di approfondimenti e dimostrazioni pratiche, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare direttamente i benefici di queste discipline millenarie.

Il Comune di Foligno, attraverso il patrocinio e la concessione di spazi significativi, riconosce l’importanza di promuovere la medicina integrata come risorsa per il benessere della comunità e come volano per la valorizzazione del territorio.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla qualità della vita e alla sostenibilità, promuovendo un modello di sviluppo che tenga conto non solo degli aspetti economici, ma anche di quelli sociali e ambientali.

Per un’immersione completa nel programma dettagliato, con orari, relatori e attività proposte, si invita a consultare il sito web dedicato: https://festivaldimedicina.

my.

canva.

site/festivaldimedicinaintegrata.

Un’occasione unica per investire nel proprio benessere e scoprire un nuovo modo di prendersi cura di sé.