Foligno, Scoperti due Adolescenti con Hashish e Denaro.

Un’operazione di contrasto alla microcriminalità ha portato all’identificazione e alla denuncia di due adolescenti a Foligno, in seguito a un’indagine mirata condotta dalle forze dell’ordine.

L’attenzione degli agenti era stata focalizzata su un’area di svago urbana, spesso frequentata da giovani, dove comportamenti anomali avevano destato sospetti.

Il contesto ambientale, un parco pubblico, assume particolare rilevanza, poiché rappresenta un luogo di aggregazione sociale che, purtroppo, può essere sfruttato per attività illecite.

Il comportamento dei due ragazzi, percepito come elusivo e irrequieto, ha spinto gli agenti a effettuare un controllo di identità e, successivamente, una perquisizione personale.

La reazione dei minorenni, segnata da un marcato stato di agitazione, ha rafforzato i sospetti degli inquirenti, suggerendo la presenza di elementi di natura illecita.

Questo dimostra come l’ansia e il nervosismo, in contesti di controllo, possano essere indicatori significativi di un coinvolgimento in attività criminali.

La perquisizione ha rivelato un quadro allarmante: il primo ragazzo nascondeva un quantitativo considerevole di hashish, quasi 25 grammi, una quantità superiore a quella considerata per uso personale, e una somma di denaro, superiore a 300 euro, verosimilmente derivante da attività di spaccio.

La presenza di denaro contante, in relazione alla quantità di stupefacente rinvenuto, costituisce un elemento chiave nell’accusa di detenzione ai fini di vendita.

Il secondo minorenne, con precedenti penali per reati personali, è stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di hashish, confermando un quadro di problematiche legate alla criminalità giovanile e all’uso di sostanze stupefacenti.

Le autorità hanno proceduto alla denuncia dei due ragazzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, un percorso giudiziario specifico volto a considerare la loro età e la necessità di un percorso di riabilitazione.

Lo stupefacente sequestrato e il denaro rinvenuto sono stati posti sotto sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti e per evitare che possano essere utilizzati per alimentare ulteriori attività illegali.

L’episodio sottolinea l’importanza di un’azione di contrasto costante e mirata, finalizzata a proteggere i giovani e a prevenire il dilagare di fenomeni criminali, con un’attenzione particolare alle dinamiche sociali e ambientali che possono favorire la commissione di reati.

È fondamentale, inoltre, un intervento educativo e di supporto per i minorenni coinvolti, al fine di offrire loro alternative positive e opportunità di crescita.