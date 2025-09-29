Gaza: Mare Conteso, Un Appello all’Italia per la Giustizia.

La questione del mare di Gaza, un’estensione naturale e vitale per la popolazione palestinese, solleva interrogativi di primaria importanza sul diritto internazionale, la responsabilità umanitaria e la legittimità dell’azione politica.

Affermare che tale mare non appartenga allo Stato di Israele, ma costituisca parte integrante dei Territori Palestinesi occupati, non è una mera constatazione geografica, bensì un richiamo al diritto di autodeterminazione e alla necessità di porre fine a un blocco armato che, di fatto, configura una coercizione collettiva.

Le parole di Flavio Lotti e Marco Mascia, rispettivamente presidente della Fondazione PerugiAssisi e presidente del Centro diritti umani Antonio Papisca, evidenziano una situazione inaccettabile che richiede un intervento immediato.

La richiesta di mobilitare le portaerei italiane Cavour, Garibaldi e Trieste, con a bordo la Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri, non è un atto di sottomissione alla sovranità israeliana, ma un’affermazione di solidarietà verso un popolo soffriente e un imperativo morale per l’Italia, Paese che si dichiara promotore di pace e diritti umani.

Un gesto del genere segnalerebbe un cambio di paradigma nella politica estera italiana, passando dalla retorica all’azione concreta, dalla condanna formale all’intervento tangibile.

L’inerzia delle istituzioni europee, che si traduce in una tacita approvazione del *status quo*, è quanto di più grave si possa immaginare.

La “responsabilità di proteggere”, principio cardine del diritto internazionale umanitario, non può essere relegata a un mero adempimento burocratico o piegata a interessi geopolitici.

L’applicazione selettiva di standard morali e giuridici, che tollera sofferenze indicibili in una regione del mondo, è una profonda ingiustizia e un tradimento dei valori fondanti dell’Unione Europea.

L’iniziativa della Global Sumud Flotilla, un atto di coraggio e di fede nella giustizia, trae ispirazione da precedenti esperienze di solidarietà internazionale, come la missione dei Beati Costruttori di Pace a Sarajevo.

Questi esempi dimostrano che la diplomazia non è l’unico strumento per promuovere la pace; a volte, è necessario agire direttamente, sfidando l’oppressione e portando aiuto a chi ne ha più bisogno.

La Carta delle Nazioni Unite e il Diritto internazionale dei diritti umani forniscono un quadro giuridico solido per giustificare un’azione del genere, che non è un atto di violenza, ma un atto di resistenza pacifica contro un’ingiustizia perpetrata.

La speranza risiede nella società civile europea, chiamata a superare l’apatia e la paura, per esercitare un’azione di pressione sui propri governi e per sostenere attivamente le iniziative di solidarietà verso la popolazione di Gaza.

Solo attraverso un impegno collettivo e determinato sarà possibile porre fine all’assedio e contribuire alla costruzione di un futuro di pace e giustizia per tutti.