Giornata del Ringraziamento a Perugia: onorati i volontari e la ricerca

Domenica 22 giugno, a partire dalle 9:30, il residence Daniele Chianelli di Perugia si animerà di una celebrazione particolarmente significativa: la Giornata del Ringraziamento, un’occasione per onorare l’impegno e la dedizione di centinaia di volontari, con l’attesa di raggiungere quota 400. L’evento vedrà la partecipazione della Presidente della Regione, Stefania Proietti, testimoniando l’importanza cruciale del ruolo svolto dall’organizzazione.La mattinata si aprirà con un momento istituzionale, durante il quale il Presidente del Comitato, Franco Chianelli, presenterà un resoconto dettagliato delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno. Questo bilancio non sarà una mera elencazione di azioni, ma un’opportunità per illustrare l’impatto concreto del lavoro svolto da un’associazione che, da 35 anni, si dedica con passione alla cura, al sostegno della ricerca scientifica, all’assistenza e all’accoglienza di pazienti affetti da patologie oncologiche infantili, leucemie, linfomi e mielomi. L’associazione, con la sua esperienza consolidata, si pone come un punto di riferimento per famiglie e pazienti, offrendo un supporto che va ben oltre l’assistenza medica, abbracciando aspetti psicologici, sociali e relazionali.A seguire, un convegno scientifico offrirà una panoramica aggiornata sui progressi raggiunti nel campo dell’emato-oncologia pediatrica e adulta. I risultati ottenuti saranno presentati da esperti del settore, affiancati dalle toccanti testimonianze di pazienti che hanno affrontato e superato la malattia. Queste storie di resilienza e speranza rappresentano un potente messaggio di incoraggiamento per chi sta lottando e un riconoscimento del valore dell’impegno nella ricerca di terapie innovative e più efficaci. La dimensione umana di queste testimonianze è fondamentale per comprendere la complessità della malattia e l’importanza di un approccio multidisciplinare che tenga conto non solo degli aspetti clinici, ma anche del benessere emotivo e sociale dei pazienti e dei loro cari.Il culmine della giornata sarà una festa conviviale, un pranzo interamente offerto dal Comitato, preparato con amorevole cura dai volontari, con il prezioso contributo gastronomico degli amici dell’associazione “Carnevale i Rioni di San Sisto”. Questo momento di condivisione e allegria rafforzerà i legami tra i membri dell’associazione, i volontari, i pazienti, le famiglie e i sostenitori, celebrando la forza della comunità e la speranza in un futuro migliore. La Giornata del Ringraziamento si configura quindi non solo come una celebrazione del passato, ma anche come una promessa di futuro, un impegno continuo a sostenere la ricerca, ad assistere i malati e a diffondere un messaggio di speranza e solidarietà.