Giornata Donazione Sangue a Perugia: Open Day e Informazione

In vista della Giornata Mondiale della Donazione di Sangue, celebrata annualmente il 14 giugno, l’Ospedale di Perugia, in sinergia con la Regione Umbria e le preziose associazioni di volontariato, propone un’iniziativa aperta al pubblico, un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della donazione e comprendere appieno il suo significato. L’evento, concepito come un vero e proprio “open day” dedicato alla solidarietà, offrirà ai cittadini la possibilità di interagire con il personale specializzato del Servizio di Immunotrasfusione, un centro di eccellenza che svolge un ruolo cruciale nel sistema sanitario regionale.Dalle 8:30 alle 13:00 del 14 giugno, i professionisti del Sit saranno a disposizione per accogliere e informare, guidando i donatori attraverso ogni fase del processo, dalla valutazione iniziale all’effettiva donazione, con rigore scientifico e la massima attenzione alla sicurezza individuale. L’iniziativa non richiede prenotazione, aprendo le porte a chiunque, maggiorenne e in buone condizioni di salute, desideri partecipare a questo gesto di generosità. Si prega di considerare che, data la forte attesa prevista, i tempi di attesa per i non prenotati potrebbero essere più lunghi, invitando a una pianificazione accurata.La Giornata Mondiale della Donazione di Sangue è molto più di una ricorrenza: è un momento di riflessione sull’importanza vitale della donazione, un atto altruistico che rappresenta un pilastro fondamentale per la sopravvivenza di innumerevoli persone. “È un’occasione per riaffermare il valore inestimabile di questo gesto, un atto di amore verso il prossimo che si traduce in vite salvate,” sottolinea il Dott. Mauro Marchesi, direttore del Servizio di Immunotrasfusione. L’iniziativa riflette il profondo senso di comunità che anima il territorio umbro.Enrico Marconi, Presidente dell’Associazione Italiana Donatori di Sangue (AVIS) regionale, evidenzia come l’open day organizzato dall’Ospedale di Perugia rappresenti un’opportunità straordinaria per promuovere una cultura della donazione diffusa e consapevole. “La donazione di sangue non è semplicemente una procedura medica; è un atto di profonda umanità, un ponte che unisce persone in un abbraccio concreto di solidarietà,” afferma Marconi, ringraziando l’ospedale e la Regione per il loro impegno. L’iniziativa non si limita a sollecitare la donazione, ma punta a educare e informare, dissipando dubbi e paure, e promuovendo la consapevolezza del ruolo cruciale del sangue nella cura di patologie e interventi chirurgici. La donazione di sangue è un bene comune, un dono che tutti possiamo fare, e che può fare la differenza tra la vita e la morte.Per informazioni dettagliate sui requisiti per la donazione e per effettuare una prenotazione, è possibile contattare il Servizio di Immunotrasfusione dell’Ospedale di Perugia al numero 075 5783884.