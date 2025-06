Gubbio: Nasce il Centro Esperienziale delle Tavole Eugubine

A Gubbio si avvia una trasformazione culturale di portata significativa con l’inizio dei lavori per il Centro esperienziale delle Tavole Eugubine, un progetto ambizioso che ambisce a ridisegnare l’offerta turistica e culturale della città. L’intervento, con un investimento complessivo di 1.4 milioni di euro, beneficia di un sostegno finanziario misto, con 700.000 euro provenienti dal Programma Operativo Regionale FESR dell’Umbria e un contributo comunale di pari entità, testimoniando l’impegno congiunto di Regione e Comune nella valorizzazione del patrimonio locale.Il Centro, destinato a occupare gli spazi dell’ex archivio di Palazzo Pretorio, si configura non solo come un museo, ma come un vero e proprio viaggio immersivo nella storia e nel significato delle Tavole Eugubine, un reperto archeologico di eccezionale importanza che rappresenta l’identità più profonda di Gubbio. L’obiettivo è superare la tradizionale esposizione statica, offrendo ai visitatori un’esperienza multisensoriale e coinvolgente, capace di evocare l’atmosfera e il contesto storico-culturale in cui le Tavole hanno preso forma.La struttura architettonica accoglierà un percorso espositivo articolato in quattro aree tematiche principali, arricchite da tre spazi voltati situati in via Baldassini, resi accessibili anche grazie all’installazione di un ascensore interno, garantendo l’accessibilità a tutti i visitatori. L’allestimento si strutturerà seguendo un approccio cronologico-tematico innovativo, suddiviso in otto sezioni progressive, che conducono il visitatore attraverso le tappe fondamentali: dalla scoperta del territorio e delle sue peculiarità ambientali e antropologiche, all’analisi della tecnica di fusione del bronzo, passando per la decifrazione delle iscrizioni e l’interpretazione dei loro significati rituali e religiosi.L’esperienza culminerà in una sezione spettacolare e suggestiva, che attraverso proiezioni, ricostruzioni virtuali e installazioni artistiche, tenterà di rendere tangibile il mondo sonoro e visivo legato al contesto originario delle Tavole, offrendo una chiave interpretativa originale e stimolante. L’assessore Spartaco Capannelli ha evidenziato come i lavori, previsti per una durata di circa un anno, daranno vita a uno spazio culturale all’avanguardia, caratterizzato da elevati standard di accessibilità e innovazione tecnologica. Si tratta di un progetto lungimirante che mira a restituire al territorio un patrimonio culturale di inestimabile valore, non solo come testimonianza del passato, ma come motore di sviluppo economico e culturale per il futuro di Gubbio. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per promuovere la conoscenza e l’apprezzamento di una delle più importanti testimonianze della civiltà umbra, contribuendo a rafforzare l’identità locale e a proiettare Gubbio in una dimensione europea e internazionale.