Gubbio: Teatro, Solidarietà e Memoria per il Comitato Chianelli

Un Cielo di Sogni: Teatro, Solidarietà e Memoria a GubbioDomenica 12 ottobre, il Teatro Luca Ronconi di Gubbio si trasformerà in un palcoscenico di speranza e generosità.

La Compagnia Teatrale Fuori Gioco inaugura le prevendite per “Sotto un Cielo di Sogni”, una rappresentazione ispirata a William Shakespeare, diretta dal talentuoso Andrea Chianelli, con un nobile intento: sostenere il Comitato per la Vita Daniele Chianelli, un pilastro di sostegno per pazienti oncologici ed ematologici in Umbria.

Lo spettacolo non è solo un evento culturale, ma un atto concreto di solidarietà.

Gli attori, con gesto altruistico, hanno scelto di devolvere gratuitamente il loro talento, contribuendo attivamente alla raccolta fondi a favore del Comitato.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso di impegno che vede la città di Gubbio, sentita come “una seconda casa” dai promotori, partecipe e attiva in ogni iniziativa.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale, al sindaco e a tutti i cittadini, per il loro costante supporto.

Il Comitato per la Vita Daniele Chianelli nasce da una profonda ferita: la perdita precoce del piccolo Daniele, spento a soli dieci anni a causa della leucemia.

Franco e Luciana Chianelli, i genitori, trasformarono il loro dolore in azione, fondando un’associazione che, da 35 anni, si dedica con dedizione alla ricerca, alla cura, all’assistenza e all’accoglienza di bambini, adolescenti e adulti affetti da patologie oncologiche ed ematologiche.

Un elemento distintivo dell’associazione è il Residence Daniele Chianelli, un complesso di appartamenti a pochi passi dall’ospedale di Perugia, costruito nel 2006, che offre alloggio gratuito a pazienti in cura ambulatoriale e alle loro famiglie.

Questi 50 mini-appartamenti non rappresentano solo un rifugio sicuro, ma un luogo di conforto e speranza, un ambiente protetto dove i pazienti possono sentirsi vicini ai loro affetti e ricevere il sostegno necessario durante un percorso terapeutico spesso traumatico.

Ma il Comitato Chianelli non si limita all’assistenza materiale.

Offre un servizio di supporto multidisciplinare completo, che comprende figure professionali come assistenti sociali, psicologhe, musicoterapeuti, arteterapeuti, educatori, neuropsicologi, neuropsicomotriisti, nutrizionisti, ortoterapeuti e un team di assistenza domiciliare composto da medici, infermieri e psicologi.

Questo approccio olistico, che integra cura medica e supporto psicologico, testimonia l’impegno del Comitato verso il benessere complessivo dei pazienti e delle loro famiglie, affrontando non solo la malattia, ma anche le ripercussioni emotive e sociali che essa comporta.

Lo spettacolo “Sotto un Cielo di Sogni” si configura, dunque, come un omaggio alla memoria di Daniele e un invito a sostenere un’associazione che continua a illuminare la vita di chi affronta la battaglia contro le patologie del sangue e i tumori infantili.