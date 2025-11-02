Il marchio Sollecito: quando l’assoluzione non basta.

A distanza di quasi due decenni dalla tragica vicenda che sconvolse Perugia, Raffaele Sollecito torna a sollevare una questione di profonda rilevanza per il nostro sistema giudiziario e la coscienza collettiva: il fardello inestinguibile dello stigma sociale che grava su chi, pur assolto dalle accuse, porta con sé il peso di un’esperienza carceraria e di un processo mediatico distruttivo.

Non si tratta semplicemente di un ricordo sbiadito, ma di una forma di condanna perpetua, che persiste ben oltre la pronuncia di un verdetto di non colpevolezza.

L’esperienza di Sollecito, segnata da anni di detenzione preventiva e un lungo iter giudiziario intriso di ricostruzioni a tratti inverosimili, si configura come emblematico esempio di come il giudizio popolare possa trascendere i limiti della legge, creando una frattura profonda tra l’assoluzione formale e la riabilitazione sociale.

La percezione diffusa di un’impunità elusa, alimentata da una narrazione mediatica spesso superficiale e sensazionalistica, si traduce in sguardi carichi di sospetto, commenti pungenti e persino in un’ostilità istituzionale che si manifesta nella negazione di risarcimenti dovuti.

Sollecito non è l’unico a condividere questa amara condizione.

Il caso di Alberto Stasi, ingiustamente accusato e condannato per l’omicidio di Garlasco, rappresenta un parallelo inquietante, a testimonianza di una tendenza sistemica a proiettare la colpevolezza su individui innocenti, soprattutto quando la vicenda si presta a una spettacolarizzazione mediatica.

Questi casi sollevano interrogativi cruciali sulla necessità di un profondo ripensamento del ruolo della giustizia non solo come strumento di accertamento della verità, ma anche come garante della dignità umana e della possibilità di una vera e propria reintegrazione sociale.

Oggi, Sollecito ha ricostruito una nuova vita professionale, lavorando come architetto del cloud, una professione che gli permette di viaggiare e di godere di una certa libertà.

Ma il peso del passato, il marchio indelebile di un’accusa infamante, continua a persistere, richiedendo una costante e faticosa opera di auto-ricostruzione e di confronto con un’opinione pubblica spesso imperdonosa.

La sua testimonianza si configura come un appello urgente a una riforma che vada oltre il miglioramento dei processi legali, mirando a una vera e propria trasformazione della memoria collettiva.

È necessario creare una cultura della responsabilità, in cui l’errore giudiziario sia riconosciuto e riparato, non solo attraverso provvedimenti economici, ma soprattutto attraverso un cambiamento di mentalità che promuova l’empatia, la comprensione e il rispetto per la presunzione di innocenza.

Solo così si potrà evitare che persone innocenti continuino a essere condannate, non dalla legge, ma dal giudizio implacabile dell’opinione pubblica.

La giustizia, in definitiva, non si limita a pronunciare un verdetto, ma implica la possibilità di una vera e propria rinascita.