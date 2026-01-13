Imprenditore torna in Italia: udienza cruciale per inchiesta fiscale a Terni.

L’imprenditore torinese, rientrato in Italia dopo un periodo di detenzione venezuelano superiore a quattordici mesi, si appresta a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari (GIP) di Terni, Mario Burlò, in un’udienza cruciale fissata per giovedì 15 gennaio.

La comparizione si inserisce nel contesto di un’indagine tributaria complessa, che coinvolge un ampio ventaglio di persone, ben trentanove in totale.

L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato alla luce un presunto sistema di elusione fiscale strutturato attorno a una società di consulenza con sede a Terni.

Questa società, secondo le accuse, non si sarebbe limitata a fornire consulenza, ma avrebbe operato come intermediario, facilitando l’esecuzione di operazioni finanziarie opache, in particolare contratti di accollo del debito e compensazioni di crediti tributari privi di fondamento.

Si ipotizza che queste pratiche abbiano permesso a terzi di evadere il fisco, sfruttando delle falle o delle ambiguità nel sistema normativo.

La gravità del quadro emerge ulteriormente dal fatto che sei degli indagati, escluso il GIP Burlò, sono accusati di associazione a delinquere, una figura criminosa che presuppone una struttura organizzativa preesistente e una volontà di perseguire attività illecite in modo continuativo.

Questo elemento suggerisce un’organizzazione più sofisticata e radicata rispetto a una semplice serie di operazioni isolate.

Il rinvio dell’udienza, già avvenuto in passato a causa della detenzione in Venezuela, sottolinea le difficoltà logistiche e procedurali legate a un’indagine di questa portata, con implicazioni internazionali e con un indagato impossibilitato a comparire.

La nuova data rappresenta un momento significativo nel procedimento, che potrebbe portare a ulteriori sviluppi e a una più chiara definizione delle responsabilità di tutti i coinvolti, tenendo conto della complessità del quadro legale e finanziario che si è delineato.

La vicenda solleva interrogativi sulla governance delle società di consulenza fiscale e sulla necessità di rafforzare i controlli per prevenire fenomeni di evasione fiscale di vasta portata.