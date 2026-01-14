Incendio a Sant’Eraclio: una donna in ospedale, due gatti morti.

Un tragico episodio ha scosso la comunità di Sant’Eraclio, frazione del comune di Foligno, questa mattina intorno alle 7:30.

Un incendio, le cui origini sono al momento oggetto di accertamento, si è sviluppato in un appartamento residenziale, generando una rapida escalation di fiamme e fumo.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, prontamente allertati, ha permesso di arginare la propagazione del rogo e di scongiurare, fortunatamente, conseguenze più gravi per le persone coinvolte.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

I primi rilievi suggeriscono un possibile innesco accidentale, ma gli investigatori non escludono, allo stato attuale, alcuna ipotesi.

La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha reso difficile l’evacuazione completa dell’abitazione, creando una situazione di elevata pericolosità.

Una donna, residente nell’appartamento, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti precauzionali.

Sebbene non abbia riportato lesioni apparenti, lo spavento e l’esposizione al fumo hanno reso necessario un controllo medico approfondito, volto a escludere eventuali problemi respiratori o intossicazioni.

La tragedia si è concretizzata con la perdita di due gatti di proprietà della residente, che purtroppo sono rimasti intrappolati all’interno dell’appartamento e non sono sopravvissuti.

La comunità locale, profondamente addolorata, si stringe attorno alla donna, offrendo sostegno e conforto in questo momento di dolore.

Le indagini, condotte dai carabinieri in collaborazione con i vigili del fuoco, si concentrano ora sulla ricerca della causa scatenante dell’incendio.

Saranno esaminati attentamente i sistemi di sicurezza dell’abitazione, gli impianti elettrici e a gas, nonché le abitudini della residente, al fine di ricostruire l’intera sequenza degli eventi che hanno portato a questo drammatico incendio.

L’episodio riapre la discussione sull’importanza di sistemi di allarme antincendio funzionanti e sulla necessità di promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, al fine di prevenire simili tragedie e tutelare la sicurezza di tutti.