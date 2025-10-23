Innovazione ortopedica in Umbria: spalla al futuro con la protesi in pirocarbonio

In Umbria, una pietra miliare nell’innovazione ortopedica segna un punto di svolta nella gestione delle patologie della spalla.

Per la prima volta nella regione, è stata realizzata un’intervento di sostituzione parziale dell’articolazione della spalla impiegando una protesi in pirocarbonio, una tecnologia all’avanguardia che promette benefici significativi, specialmente per i pazienti più giovani.

L’operazione, eseguita dal Dottor Enrico Sebastiani, neo direttore del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Narni, succede al Dottor Dino Scaia, a cui vanno i complimenti per la solida eredità professionale lasciata.

L’équipe chirurgica, composta dai Dottori Nicola Filipi e Carlo Antonelli, supportata dall’anestesista e dal team infermieristico – Gabriella Ronconi, Leonardo Sabina e Lorenzo Testarella – ha dimostrato una perfetta sinergia e competenza.

Il caso clinico che ha visto l’impiego di questa innovativa protesi riguardava un paziente affetto da necrosi della testa omerale, una condizione debilitante che compromette la mobilità e genera dolore persistente, limitando drasticamente la capacità di svolgere attività quotidiane e lavorative.

La scelta di una protesi standard, in questi casi, sarebbe stata problematica, a causa del rischio di usura accelerata, particolarmente rilevante in pazienti giovani e attivi, per i quali una revisione precoce dell’impianto rappresenterebbe un ulteriore trauma.

La protesi in pirocarbonio, caratterizzata da un modulo elastico eccezionalmente simile a quello della cartilagine umana, si discosta dai protocolli tradizionali.

Infatti, è stata applicata solo su un versante dell’articolazione, riducendo al minimo la necessità di sostituire l’intera struttura.

Questa scelta strategica minimizza l’attrito e, di conseguenza, il deterioramento delle componenti, preservando la biocompatibilità e prolungando la durata dell’impianto nel tempo.

L’approccio monoversante si configura quindi come un esempio di medicina personalizzata, adattata alle specifiche esigenze del paziente.

Il decorso post-operatorio è stato incoraggiante, con una rapida e significativa riduzione del dolore, un indicatore chiave del successo dell’intervento.

Il Dottor Sebastiani sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e si dichiara grato per il contributo del Dottor Scaia, che ha costruito un reparto ortopedico di eccellenza, capace di affrontare anche le sfide più complesse.

La sua disponibilità a supportare la nuova direzione testimonia un senso di continuità e un impegno condiviso per l’alta qualità dell’assistenza sanitaria offerta al territorio.

Questo intervento, oltre a restituire al paziente una spalla funzionale e priva di dolore, rappresenta un passo avanti per l’ortopedia umbra, aprendo la strada a nuove possibilità terapeutiche e migliorando la qualità della vita dei pazienti.