Lingua Blu in Umbria: Allarme e Interventi per il Bestiame

La recente ondata di casi di “Lingua blu” che sta affliggendo diverse aree dell’Umbria ha innescato un’azione di risposta coordinata da parte della Regione, evidenziando la fragilità del sistema zootecnico regionale di fronte a patologie virali emergenti. L’intervento, orchestrato dall’Assessorato alle Politiche Agricole in sinergia con quello alla Sanità, ha visto la rapida istituzione di un’unità dedicata al monitoraggio e all’intervento, in seguito a segnalazioni provenienti da allevatori del territorio, in particolare nella Valnerina e nel distretto di Spoleto.L’assessora Simona Meloni ha espresso profonda comprensione per le angosce delle comunità agricole, sottolineando l’impegno immediato della Regione nel contrastare la diffusione del virus e nel fornire supporto concreto agli allevatori colpiti. La Lingua blu, trasmessa principalmente tramite punture di zanzare infette e altri insetti vettori, rappresenta una seria minaccia per il bestiame, con impatti devastanti non solo sulla salute degli animali, ma anche sull’economia delle aziende agricole. Oltre agli ovini, la malattia si manifesta in caprini e bovini, compromettendo la produzione di latte e carne e innescando ripercussioni a lungo termine sulla fertilità e sulla resilienza del bestiame.Sebbene il focolaio attuale sia localizzato, la Regione riconosce l’importanza di mantenere un elevato livello di allerta. La perdita di capi di bestiame comporta non solo un danno economico tangibile, ma anche un profondo dolore per gli allevatori, che vedono compromettere il frutto del loro lavoro e la continuità delle loro attività. La Regione Umbria è consapevole che la lotta contro la Lingua blu richiede un approccio multidisciplinare che comprenda non solo l’intervento veterinario, ma anche azioni preventive volte a ridurre la presenza di vettori e a migliorare la biosicurezza degli allevamenti. Mentre si attendono indicazioni ministeriali in merito a possibili indennizzi, la Regione si è impegnata a individuare risorse interne per sostenere gli allevatori, con particolare attenzione alle spese di smaltimento degli animali decessi. Oltre all’assistenza diretta, l’azione regionale mira a rafforzare la capacità di risposta futura attraverso la promozione di pratiche agricole sostenibili e la sensibilizzazione degli allevatori sull’importanza della sorveglianza attiva e della segnalazione tempestiva di eventuali sintomi sospetti. L’Amministrazione regionale sollecita quindi gli allevatori umbri a mantenere un contatto costante con i servizi veterinari delle ASL e con le associazioni di categoria, fornendo informazioni dettagliate su qualsiasi manifestazione anomala nel bestiame. La collaborazione attiva tra istituzioni, veterinari, allevatori e associazioni di categoria è fondamentale per contenere l’epidemia, proteggere il patrimonio zootecnico umbro e garantire la sicurezza alimentare. L’evento mette in luce la necessità di un’attenta valutazione del rischio infettivo a livello regionale e di un piano strategico a lungo termine per la gestione delle malattie trasmesse da vettori, considerando anche l’impatto dei cambiamenti climatici, che possono favorire la diffusione di queste patologie.