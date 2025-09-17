Luca, Professore a Tampa: Riconoscimento Internazionale per Terni

Un Riconoscimento Internazionale per l’Endocrinologia Ternina: Il Professor Luca al Morsani College of MedicineUn prestigioso riconoscimento consacra il professor Giovanni Luca, direttore della Struttura Complessa di Endocrinologia, Andrologia e Malattie del Metabolismo dell’Ospedale Santa Maria di Terni, nel panorama scientifico internazionale.

Nominato *Non-compensated collaborative faculty full professor* al Morsani College of Medicine della University of South Florida (USF), negli Stati Uniti, il professore Luca vede così coronato un percorso di ricerca e collaborazione intensivo e proficuo.

Questo avanzamento professionale non è un evento isolato, bensì l’apice di un impegno decennale con l’istituzione americana.

La collaborazione, iniziata nel 2011 come *affiliate assistant professor* e proseguita come *collaborative associate professor* fino al 2025, ha visto il professor Luca dedicarsi a studi avanzati nel campo della terapia cellulare, approfondendo le complesse dinamiche della fisiopatologia del diabete mellito e dell’obesità, con un focus particolare sulla fisiopatologia dell’infertilità maschile.

Questo incarico, puramente onorifico, testimonia la stima e l’apprezzamento riservatogli dalla comunità scientifica statunitense.

Il professor Luca esprime profonda gratitudine ai colleghi americani che lo hanno guidato e sostenuto.

In particolare, ringrazia la professoressa Barbara Caleen Hansen, direttrice del centro di ricerca Obesity, Diabetes and Aging della USF, e il professor Don F.

Cameron, figura di spicco nell’andrologia sperimentale.

Un riconoscimento speciale va al professor Riccardo Calafiore, suo mentore e maestro nell’applicazione della terapia cellulare per il trattamento del diabete, anch’egli ordinario alla USF.

Infine, la sua riconoscenza si estende all’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, per il costante supporto ricevuto.

La carriera del professor Luca affonda le radici nel 1990, quando, come studente interno, inizia a frequentare l’istituto di Patologia Speciale Medica dell’Università di Perugia, sotto la guida del professor Paolo Brunetti.

La specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, conseguita nel 1999 con il massimo dei voti, è seguita dall’ottenimento del dottorato in Fisiopatologia Endocrina, Metabolica e Nutrizionale.

Il suo impegno nell’insegnamento universitario è iniziato nel 2010, con un percorso che lo ha visto progredire da ricercatore a professore associato e, infine, a professore ordinario presso l’Università degli Studi di Perugia.

Il suo contributo alla ricerca si traduce in un corpus impressionante di oltre cento pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e un numero equivalente di presentazioni a congressi.

Attualmente dirige il Centro Biotecnologico Internazionale di Ricerca Traslazionale, un polo di eccellenza all’Università degli Studi di Perugia, dedicato alla ricerca endocrino-metabolica e embrio-riproduttiva.

La sua attività innovativa è inoltre testimoniata da brevetti nel settore e da ruoli editoriali in riviste scientifiche di rilievo, come *Frontiers in Endocrinology*.

Il professor Luca è attivo membro della European Academy of Andrology, un riconoscimento riservato a figure di spicco nel campo andrologico, e ricopre incarichi nel direttivo nazionale della Società Italiana di Andrologia e Malattie della Sessualità.

È inoltre docente di endocrinologia presso l’Università degli Studi di Perugia (sede di Terni), contribuendo a formare le nuove generazioni di specialisti.

Questo prestigioso incarico all’estero consolida ulteriormente la sua posizione di leader nella ricerca e nella cura delle malattie metaboliche e riproduttive, portando prestigio e visibilità a Terni e all’intera regione.