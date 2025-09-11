Maltempo a Perugia: esondazioni, danni ma nessuna emergenza

La recente ondata di maltempo che ha investito la provincia di Perugia, con precipitazioni particolarmente intense mercoledì scorso, ha provocato l’esondazione di numerosi corsi d’acqua minori, in particolare nella zona compresa tra i comuni di Trevi e Castel Ritaldi.

Nonostante l’evento alluvionale, fortunatamente, non si sono verificate emergenze di natura critica per la popolazione residente, come confermato dai sindaci locali, in stretto contatto con l’Agenzia Regionale per la Protezione Civile e con i mezzi di soccorso.

L’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate dalla Protezione Civile, ha permesso di valutare rapidamente l’estensione dei danni e di assicurare la sicurezza delle aree più vulnerabili.

La sindaca di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, ha sottolineato come l’interruzione delle precipitazioni e il ritorno del sereno abbiano contribuito a stemperare la tensione e a favorire le operazioni di valutazione e pulizia.

L’acqua, principalmente, ha interessato aree agricole e terreni incolti, minimizzando l’impatto diretto sulle abitazioni.

Tuttavia, l’evento ha causato danni a diverse proprietà private, in particolare a edifici situati a ridosso dei corsi d’acqua.

Sebbene si registrino infiltrazioni e allagamenti in alcune abitazioni e una singola attività commerciale, al momento non si è reso necessario l’ordine di evacuazione per nessuno dei residenti.

Il sindaco di Trevi, Ferdinando Gemma, ha descritto una situazione analoga, evidenziando l’allagamento di alcune case e campi, ma rassicurando sulla completa assenza di rischi per la popolazione grazie al costante monitoraggio della situazione e alla pronta risposta delle autorità competenti.

L’episodio, sebbene gestito con efficacia, solleva interrogativi sulla vulnerabilità del territorio umbro di fronte a fenomeni meteorologici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

È auspicabile che questo evento stimoli una riflessione più ampia sulla necessità di investire in opere di prevenzione, come la manutenzione dei corsi d’acqua e la realizzazione di sistemi di allerta precoce, al fine di ridurre al minimo i rischi e proteggere la comunità.

L’attenzione ora è focalizzata sulla fase di emergenza post-alluvione, con l’obiettivo di ripristinare la normalità e sostenere le famiglie e le attività commerciali colpite.