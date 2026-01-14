Marini, la difesa spera nell’assoluzione: Rivalutazione delle accuse

La figura dell’ex Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, si distanzia con fermezza da qualsiasi implicazione di natura penale, confidando pienamente in una ricostruzione accurata e completa dei fatti, un processo che ha seguito con attenzione fin dagli albori dell’inchiesta.

A comunicarlo è il suo avvocato, Nicola Pepe, in seguito alla richiesta di assoluzione presentata dalla Procura Generale nell’ambito del processo d’appello riguardante le contestate irregolarità nei concorsi pubblici del settore sanitario.

La posizione della dottoressa Marini, sostenuta dalla sua difesa, accoglie con ottimismo la richiesta di assoluzione proveniente dalla Procura Generale.

Questa decisione, frutto di un’approfondita disamina giuridica e di un’analisi puntuale delle questioni complesse sollevate, suggerisce una rivalutazione significativa delle accuse mosse.

L’approccio della Procura Generale, nel riesaminare il caso, evidenzia una necessità di considerare elementi precedentemente trascurati o interpretati in maniera errata, aprendo la strada a una prospettiva di revisione delle dinamiche e delle responsabilità.

Il processo d’appello, lungi dall’essere una semplice reiterazione del giudizio di primo grado, si configura come un’opportunità cruciale per dissimulare eventuali ombre e per ricostruire con maggiore chiarezza la sequenza degli eventi.

La richiesta di assoluzione della Procura Generale non è un atto isolato, ma il risultato di un percorso di valutazione che ha portato a una diversa interpretazione delle prove e degli