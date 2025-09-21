Massa Martana: paura e resilienza dopo il sisma, l’eco del ’97

La comunità di Massa Martana, ancora scossa dall’evento sismico notturno, ha vissuto ore di incertezza e cautela.

Il terrore di repliche, inevitabile ricordo del devastante terremoto del 1997 che ha profondamente segnato la storia del territorio, ha spinto molti residenti a cercare rifugio in auto, preferendo l’incertezza del metallo alla precarietà delle proprie abitazioni.

Altri, con maggiore coraggio o pragmatismo, hanno atteso lungamente prima di rientrare, una decisione che riflette la frammentazione emotiva e le differenti percezioni del rischio che animano la popolazione.

Come ha illustrato il sindaco Francesco Federici, la notte successiva al sisma si è rivelata relativamente tranquilla, nonostante l’incombente ansia.

L’immediato dopo-sisma è stato caratterizzato dalla mobilitazione di risorse e dall’avvio di un’accurata fase di verifica strutturale.

Squadre di tecnici regionali e della Protezione Civile stanno effettuando ispezioni minuziose su edifici di interesse pubblico: scuole, centro sanitario, sede comunale, elementi vitali per la ripresa delle attività quotidiane.

Al momento, i primi sopralluoghi non hanno evidenziato criticità significative, una notizia incoraggiante che offre un margine di ottimismo.

Tuttavia, la complessità della situazione emerge dalle segnalazioni che giungono quotidianamente al Comune.

Si tratta di istanze provenienti da privati cittadini, preoccupati per potenziali danni alle proprie abitazioni.

Il sindaco ha istituito una procedura semplificata per la gestione di queste segnalazioni, invitando i cittadini a inviare una mail al Comune, garantendo così una tracciabilità delle istanze e un successivo controllo diretto e personalizzato.

Questo approccio mirato, oltre a favorire una risposta tempestiva, permette di costruire una mappa dettagliata dei potenziali danni, indispensabile per una pianificazione efficace degli interventi di riqualificazione.

Il trauma collettivo, l’eco del passato, continua a risuonare nelle menti degli abitanti, amplificando la fragilità emotiva e l’incertezza sul futuro.

La memoria del terremoto del 1997, con le sue devastazioni e le sue sofferenze, agisce come un fattore di amplificazione della paura, rendendo più difficile la ricostruzione non solo materiale, ma anche psicologica della comunità.

Nonostante ciò, il sindaco sottolinea con fermezza l’importanza di ritrovare la normalità, di riprendere le attività quotidiane e di guardare avanti con fiducia, forti della resilienza che da sempre contraddistingue il popolo umbro.

La strada verso la completa ripresa sarà lunga e complessa, ma l’impegno congiunto delle istituzioni e la forza della comunità rappresentano la chiave per affrontare le sfide che ancora attendono.