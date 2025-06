Mille Miglia: Mercedes in fiamme a Orvieto, un momento di paura

Nel cuore di Orvieto, scenario suggestivo della venticinquesima edizione della Mille Miglia, una scena inattesa ha interrotto la celebrazione di una delle più iconiche competizioni automobilistiche del mondo. Una Mercedes, proveniente direttamente dalla California e destinata a percorrere i 1.900 chilometri del tracciato italiano, si è incendiata improvvisamente nella piazza antistante il maestoso Duomo, simbolo indiscusso della città umbra.La Mille Miglia, con la sua carovana di 420 vetture d’epoca che attraversano paesaggi mozzafiato, rappresenta un viaggio nel tempo e nella storia dell’automobilismo. Orvieto, inclusa nel percorso, aveva preparato un accogliente palco con il suo Duomo, destinato a ospitare i partecipanti per i controlli di regolarità, momenti cruciali che scandiscono il ritmo della competizione.L’incendio, di origine ancora in fase di accertamento, ha generato un momento di intensa apprensione. Il conducente, dimostrando sangue freddo e prontezza di riflessi, ha immediatamente intuito la gravità della situazione. Consapevole del potenziale pericolo rappresentato dalle fiamme, non solo per le altre vetture in sosta ma anche per la folla di appassionati e turisti accorsi per ammirare la manifestazione, ha prontamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.Gli agenti della stradale di Orvieto, intervenuti tempestivamente, hanno agito con efficacia, coordinando l’evacuazione della piazza e lavorando per domare le fiamme che divampavano dal vano motore. La rapidità e la professionalità del loro intervento hanno evitato che l’incidente avesse conseguenze più gravi, salvaguardando l’incolumità delle persone e prevenendo ulteriori danni materiali.L’episodio, pur avendo rappresentato un intoppo nel corso della Mille Miglia, ha anche messo in luce l’importanza della collaborazione tra i partecipanti, le autorità e la comunità locale. I ringraziamenti espressi dal pilota, dagli altri equipaggi e dai presenti verso gli agenti di polizia testimoniano la gratitudine per la loro professionalità e dedizione, incarnando lo spirito di solidarietà che anima la manifestazione. L’incidente, un contrattempo temporaneo, non ha intaccato la passione e l’entusiasmo che caratterizzano la Mille Miglia, una celebrazione senza tempo del patrimonio automobilistico italiano.