Motori e Solidarietà: un gesto per il Centro Speranza in Umbria.

Nel cuore dell’Umbria, un gesto di solidarietà si intreccia con la passione per il restauro e la celebrazione del patrimonio motoristico.

Il Motors Club Papiano ha onorato la memoria di Nazzareno Gianangeli, inserendo una significativa sosta al Centro Speranza durante la ventitreesima edizione del prestigioso trofeo e nell’ambito del consueto raduno storico di auto e motociclette d’epoca.

L’evento, più di una semplice competizione automobilistica, si è rivelato un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra il mondo del motorismo e la comunità locale, con particolare attenzione al sostegno di realtà meritevoli come il Centro Speranza.

La sosta a Fratta Todina ha visto i partecipanti accolti con calore da Graziella Bazzo, figura di spicco come direttrice generale del Centro, e da Giuseppe Antonucci, presidente dell’associazione Madre Speranza Odv, un’organizzazione dedicata con dedizione alla raccolta fondi a beneficio della struttura.

Questa tappa speciale non è stata solo un momento di pausa e ristoro, ma un atto concreto di supporto alle attività del Centro Speranza, una struttura all’avanguardia che offre percorsi riabilitativi e di supporto cruciali per bambini, ragazzi e adulti affetti da disabilità.

Il gesto del Motors Club Papiano, concretizzato in una donazione di 1.500 euro, testimonia un impegno profondo verso l’inclusione sociale e la promozione del benessere.

La cerimonia di consegna, impreziosita dalla presenza dei sindaci di Marsciano, Michele Moretti, e di Fratta Todina, Gianluca Coata, insieme ai dirigenti del Motors Club Papiano, un gruppo di 52 appassionati guidati dal presidente Paolo Preziotti, ha sancito un legame che va al di là della semplice donazione economica.

Si tratta di un riconoscimento del valore sociale del Centro Speranza, un faro di speranza e di progresso nella comunità umbra.

L’iniziativa sottolinea come la passione per le auto e le moto d’epoca possa essere veicolo di solidarietà, un mezzo per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere risorse a favore di progetti vitali che migliorano la qualità di vita di persone vulnerabili.

Il Motors Club Papiano, con questo gesto, conferma il proprio ruolo di custode della tradizione automobilistica e di promotore di valori umani fondamentali.