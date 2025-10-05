Musica e Solidarietà: Concerto a Perugia per la Ricerca Oncologica

Lunedì 27 ottobre, il Teatro Morlacchi di Perugia si trasformerà in un palcoscenico di solidarietà, ospitando un concerto eccezionale a favore del progetto “Adotta un Ricercatore”, un’iniziativa cruciale promossa dall’Associazione Umbra per la Lotta contro il Cancro (Aucc).

Un ensemble di straordinari musicisti si riunirà per una serata che trascende l’intrattenimento, diventando un atto concreto di supporto alla ricerca oncologica.

Peppe Servillo, voce intensa e interprete di profondo spessore artistico, guiderà l’esecuzione insieme a Fabrizio Bosso, maestro della tromba capace di dialoghi musicali sorprendenti, Javier Girotto, versatile sassofonista e abile arrangiatore, Rita Marcotulli, pianista di raffinata tecnica e sensibilità, Furio Di Castri, contrabbassista che infonde ritmo e profondità, e Mattia Barbieri, batterista dal tocco innovativo.

Il progetto “Adotta un Ricercatore” rappresenta un pilastro fondamentale nell’impegno dell’Aucc.

Attraverso la raccolta fondi, l’associazione finanzia borse di studio per giovani ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia, permettendo loro di concentrarsi sullo sviluppo di terapie innovative e sulla comprensione dei meccanismi complessi che governano il cancro.

Peppe Servillo, da anni, si è distinto come sostenitore appassionato dell’Aucc, incarnando l’impegno civile e l’attenzione verso il mondo della ricerca scientifica.

“Questo concerto, con musicisti di tale levatura, è un riconoscimento del valore inestimabile della ricerca e della sua capacità di offrire speranza,” dichiara Giuseppe Caforio, presidente dell’Aucc.

“Sono artisti che hanno saputo interpretare con la loro arte i valori di impegno e solidarietà che animano la nostra associazione.

Rappresentano un esempio per tutti coloro che credono nella forza della collaborazione e nella necessità di investire nel futuro.

”La serata culminerà con una cerimonia di premiazione, un momento di ringraziamento nei confronti di coloro che contribuiscono attivamente alla causa.

Sarà conferito a Peppe Servillo un attestato di riconoscimento per il suo decennio di fedele sostegno al progetto “Adotta un Ricercatore” e per il suo ruolo di testimonial di spicco.

Saranno inoltre onorati i sostenitori delle borse di studio intitolate a figure di riferimento nel panorama scientifico umbro: Sergio Brugnoli, Paolo Sassone-Corsi e Vittorio Menesini, fondatore dell’associazione, i cui lasciti continuano a ispirare nuove generazioni di ricercatori.

I biglietti per l’evento potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Morlacchi, secondo il seguente calendario: dal 6 all’8 ottobre e il 10 ottobre, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Un’opportunità irripetibile per vivere una serata indimenticabile, unendo l’emozione della musica alla nobiltà di un gesto concreto a favore della ricerca e della speranza.