Neo amico mio: Giornalisti e Medici uniti contro il cancro.

Un’iniziativa pionieristica segna un passo significativo nella promozione della prevenzione oncologica e nel rafforzamento del ruolo dell’informazione di qualità: il protocollo d’intesa “Neo amico mio”, siglato tra l’Associazione Umbra per la Lotta contro il Cancro (Aucc) e l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, destinato a concretizzarsi a partire dal 31 gennaio.

Questo accordo, unico nel suo genere a livello nazionale, si configura come un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e rappresentanti del mondo dell’informazione, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e fornire strumenti concreti per la prevenzione, in particolare contro il melanoma.

L’iniziativa, inserita nel più ampio contesto delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario di Aucc, testimonia l’impegno dell’associazione nella promozione di una cultura della prevenzione, riconosciuta e supportata dalla Regione Umbria, che ne ha apprezzato il valore intrinseco come modello di cura incentrato sulla persona e sull’accesso all’informazione corretta e consapevole.

Il protocollo non si limita a offrire controlli dermatologici gratuiti per i giornalisti iscritti all’Ordine – una giornata dedicata è prevista a Perugia il 31 gennaio, dalle 9:00 alle 14:00, con la presenza dei dottori Giulio e Chiara Franceschini, esperti collaboratori di Aucc – ma mira anche a fornire una formazione specialistica ai professionisti dell’informazione, potenziando le loro competenze sui temi della salute e della ricerca medica.

Il giorno di inaugurazione vedrà la partecipazione dei presidenti di Aucc e Odg Umbria, Giuseppe Caforio e Luca Benedetti, insieme ai dottori Franceschini e al personale Aucc, a sottolineare l’importanza di una sinergia che vada al di là della semplice erogazione di servizi.

L’iniziativa si estenderà anche a Terni, con una giornata dedicata fissata per il 28 febbraio, presso la sede locale di Aucc.

Il protocollo “Neo amico mio” rappresenta quindi un investimento nella salute pubblica e nel futuro dell’informazione, unendo la competenza medica all’impegno civile per contrastare il cancro e promuovere un modello di comunicazione responsabile e orientato al benessere della comunità.

L’accordo triennale si pone come un faro per altre iniziative simili, a testimonianza di come la collaborazione tra diversi attori sociali possa generare un impatto positivo e duraturo.