Norcia, dieci anni dopo: la Basilica di San Benedetto risorge.

A dieci anni dalla devastante frattura sismica del 30 ottobre 2016, Norcia, ferita nel profondo, contempla il ritorno al suo cuore pulsante: la Basilica di San Benedetto.

Un evento solenne, più di una semplice riconsegna, segna l’anniversario della catastrofe, restituendo alla diocesi un monumento non solo di pietra e marmo, ma di identità e fede.

L’emozione palpabile che pervade Piazza San Benedetto non è solo ammirazione per la facciata, magistralmente ripristinata.

È il riflesso di una comunità che ha affrontato l’abisso della perdita, confrontandosi con l’implosione di un patrimonio storico, artistico e umano inestimabile.

La Basilica, più che un edificio religioso, era il fulcro della vita sociale, economica e spirituale di Norcia, testimone di secoli di storia benedettina, custode di reliquie e memoria collettiva.

Il restauro non si è limitato alla mera ricostruzione fisica; è stato un atto di resilienza, una sfida per conservare l’autenticità e il significato intrinseco del monumento.

Tecnici, storici dell’arte e maestranze hanno lavorato incessantemente, applicando tecniche innovative e rispettando le competenze tradizionali, per ricomporre i frammenti della Basilica, cercando di preservare tracce del passato, cicatrici del sisma che ne raccontano la storia.

Le celebrazioni proseguono domani con una solenne liturgia eucaristi