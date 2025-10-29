Norcia rinasce: la Basilica, simbolo di speranza per l’Appennino.

La riapertura della Basilica di Norcia, più che un semplice atto di ricostruzione materiale, si configura come un potente faro di speranza per l’intero Appennino centrale, profondamente segnato dal catastrofico terremoto del 2016-2017.

Il commissario per la ricostruzione, Guido Castelli, ha giustamente sottolineato come un’azione del genere, resa possibile dalla forza di una comunità resiliente, dall’ascolto attivo delle istituzioni, dalla dedizione di competenze specialistiche e dalla sinergia tra pubblico e privato, possa generare un impatto simbolico di portata inestimabile.

La Basilica, fulcro spirituale e identitario di Norcia, non è solo un monumento architettonico di pregevole fattura, ma è il cuore pulsante di una storia millenaria, profondamente radicata nel pensiero e nella spiritualità di San Benedetto e Santa Scolastica, figure cardine del pensiero occidentale.

La sua rinascita rappresenta un atto di fede nella possibilità di superare le avversità e di ricostruire un futuro di prosperità e serenità.

L’arcivescovo Renato Boccardo ha esortato a contemplare la bellezza intrinseca dell’architettura e delle opere d’arte che adornano la Basilica, un patrimonio artistico e culturale di eccezionale valore.

La sua testimonianza, in particolare, ci ricorda che la vera essenza delle chiese risiede nella loro capacità di essere luoghi di aggregazione e di spiritualità, vissuti attivamente da una comunità di fedeli.

Il sindaco Giuliano Boccanera ha efficacemente espresso il sentimento di un intero popolo che, con la restituzione della Basilica, avverte la possibilità di riannodare i fili di una normalità brutalmente spezzata.

La ricostruzione non è solo un processo edilizio, ma un percorso di riconnessione con le proprie radici, con la propria storia e con la propria identità.

L’ambizione di Norcia di diventare Capitale Europea della Cultura nel 2033 si configura, dunque, non come un mero desiderio di riconoscimento, ma come una visione strategica per affermare il ruolo dell’Appennino come culla di valori cristiani e culturali che hanno plasmato l’Europa.

Un progetto che, al di là della dimensione artistica e culturale, mira a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, a valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico, e a rafforzare il senso di appartenenza e l’orgoglio civico.

La Basilica, in questo contesto, si erge a simbolo tangibile di questa aspirazione, testimoniando la capacità di una comunità di trasformare il dolore in speranza e di costruire un futuro di bellezza e di prosperità.